Jensen vil gi alle i privat sektor én pensjonskonto hele livet

1,4 millioner arbeidstakere i privat sektor får dermed samlet all innskuddspensjon fra ulike arbeidsgivere gjennom yrkeslivet, ifølge Finansdepartementet.

– Det gir arbeidstakerne mer pensjon for hver sparte krone, fordi forvaltningen blir mer effektiv, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Det blir opp til den enkelte om man ønsker å forvalte oppspart pensjonskapital fra tidligere arbeidsgivere hos den nåværende arbeidsgiveren, eller om arbeidstakeren ønsker å samle alt hos en pensjonsleverandør som man selv velger.

Regjeringen vil også oppheve regelen om at arbeidstakeren må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å få med seg opptjent pensjonskapital ved et jobbskifte.

– Dette gir bedre pensjonsopptjening for arbeidstakere med korte ansettelsesforhold, fremholder Jensen.

Denne endringen vil ifølge NHO påføre bedriftene en ekstrakostnad på 300 millioner kroner, skriver DN.

YS-leder Erik Kollerud sier regjeringens forslag er i tråd med det arbeidstakerorganisasjonen har spilt inn.

– YS har jobbet lenge for å gi arbeidstakere større innflytelse på og oversikt over forvaltningen av egne pensjonsmidler. Vi er glad for at regjeringen har lyttet til våre innspill, sier Kollerud.

Forslagene sendes nå over til Stortinget for behandling.