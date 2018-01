Svenske biler, sveitsisk babymat, tyske joggesko, finske mobiltelefoner - og norsk olje.

Et bredt sammensatt næringsliv var representert da Donald Trump spiste middag under World Economic Forum i Davos, Sveits, torsdag kveld.

Eldar Sætre fra Ørsta representerte oljebransjen, sammen med toppsjefen i det franske oljeselskapet Total i møtet med presidenten fra Queens, New York.

E24.no har snakket med Sætre etter middagen, og spurt hvordan han opplevde den omstridte, amerikanske presidenten. Presidenten ville vite hva som skulle til fo rå investere i USA.

– Jeg fortalte ham at det viktige for oss er stabile rammevilkår. Endringene han har fått til i skattesystemet, er bra; det stimulerer til innovasjon og investeringer, men det viktige er at vi har stabile rammer å forholde oss til, sier Sætre.

– Jeg tok også opp samme problemstilling når det gjelder reguleringer. Vår bransje er gjennomregulert og jeg uttrykte ønske om at reguleringer er viktig, men at vi ønsker forenklinger.

– Han var lyttende. Det var veldig interessant. Han ville vite hva vi tenkte om de rammevilkårene vi møtte i hans land.

Sætre fortalte Trump at det var viktig med stabile rammevilkår, og poengterte at endringene i skattesystemet stimulerer til innovasjon og investeringer.

– Jeg tok også opp samme problemstilling når det gjelder reguleringer. Vår bransje er gjennomregulert og jeg uttrykte ønske om at reguleringer er viktig, men at vi ønsker forenklinger, sier Sætre til E24.no, og legger til at «det var «næringslivslederen Trump vi møtte.

Trump inviterte utelukkende menn til middagen, men tok med seg minister for innenlands sikkerhet, Kirstjen Nielsen fra sin egen delegasjon. Sætre forteller til E24 at han også fikk møte en gammel kjenning, Rex Tillerson, den tidlligere Exxon-sjefen som nå er amerikansk utenriksminister.

Nokia, Adidas og Budweiser

De øvrige gjestene er som følger, skriver Bloomberg:

Kasper Rorsted, Adidas

Joe Kaeser, Siemens AG

Heinrich Hiesinger, Thyssenkrupp AG

Eldar Sætre, Statoil

Mark Schneider, Nestle SA

Vas Narasimhan, Novartis AG

Mark Tucker, HSBC

Patrick Pouyanne, Total SA

Carlos Brito, Anheuser-Busch InBev NV

Rajeev Suri, Nokia Corporation

Punit Renjen, Deloitte

Martin Lundstedt, AB Volvo

Werner Baumann, Bayer AG

Bill McDermott, SAP SE

Ulrich Spiesshofer, ABB Ltd

Også et eliteforum i alpene blir satt på hodet når USAs president dukker opp pic.twitter.com/kMVWAEMlG3 — Øystein K. Langberg (@olangberg) January 25, 2018

I tillegg hadde Trump med seg en egen delegasjon:

Utenriksminister Rex Tillerson

Minister for innenlands sikkerhet Kirstjen Nielsen

Nasjonal sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster

Sjeføkonom Gary Cohn

Statoil investerer 20 mrd. årlig i USA

– Statoil har betydelig virksomhet i USA, og vi setter stor pris på invitasjonen fra president Trump. Vi investerer om lag 20 milliarder kroner årlig i landet, og har virksomhet både offshore, på land og etter hvert innenfor fornybar energi. For oss er det derfor viktig å ha god dialog med amerikanske myndigheter, skriver Bård Glad Pedersen i en e-post til Aftenposten.

Gian Ehrenzeller / TT / NTB scanpix

Han kommenterer ikke hvilket budskap Sætre eventuelt har med seg i møtet.

Også Yaras konsernsjef har spist middag med en mektig verdensleder denne uken. Sjefen for det norske gjødselselskapet var en av et knippe ledere som ble invitert til audiens hos Indias statsminister.