Eksperter tror renten blir stående stille

Siden i mars i fjor har renta ligget på rekordlave 0,5 prosent. Det er ingen ting som tilsier en renteheving nå, mener analytikerne Erik Bruce i Nordea Markets og Kyrre Aamdal i DNB Markets.

– Vi tror det kommende rentemøtet blir en ikke-begivenhet. Norges Bank har signalisert at styringsrenta vil være uendret i lang tid framover, og det har ikke skjedd noen begivenheter som tilsier at det endres, sier Aamdal.

– Jeg er så sikker som jeg kan bli, på at det blir uendret rente. Signalene fra Norges Bank i september var at det blir lenge til neste endring. Siden den gang er det ikke skjedd noe av betydning for det økonomiske bildet, inkludert forslaget til statsbudsjett, påpeker Bruce.

– Et kjedelig rentemøte

Begge peker på at statsbudsjettet som ble lagt fram i forrige uke, er tilpasset situasjonen i norsk økonomi.

– Det eneste jeg er litt spent på, er at vi for første gang skal få et referat fra diskusjonene i hovedstyret. Men mest sannsynlig blir dette et kjedelig rentemøte, sier Bruce.

På det siste rentemøtet i september antydet sentralbanksjef Øystein Olsen at den første renteøkningen først vil komme godt inn i 2019.

Men sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest tror den kan komme før.

Større vekst kan gi renteoppgang

– Finansdepartementet er vesentlig mer optimistisk i sitt syn på norsk økonomi for neste år enn hva Norges Bank er, skriver han i det siste nyhetsbrevet fra banken.

Gudmundsson peker på at Finansdepartementet anslår en vekst i fastlandsøkonomien på 2,5 prosent, mens Norges Bank forventer 2 prosent vekst.

– Skulle departementets anslag inntreffe, kan de være sikre på at renteoppgangen kommer i 2018 og ikke i 2019 som Norges Bank venter, skriver Gudmundsson.