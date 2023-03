Anonyme og ulovlige bookmakere vokser frem i Norge. Spillpolitikken får skylden.

De private bookmakerne kopierer oddsen til utenlandske spillselskaper. En skjermdump av disse, og en melding, er nok til å kunne satse tusenvis av kroner.

01.03.2023

De siste par årene har det dukket opp minst fem-seks slike aktører.

De kan enklest beskrives som «bookmakere» – personer som tar imot veddemål. Aktørene opererer via sosiale medier, men også på egne nettsider med hemmelig innlogging.

– Det er mulig å spille hele uken hos disse, på utfallet av kamper i fotball, tennis, håndball og mye annet. Omsetningen er skyhøy. Jeg tør egentlig ikke tenke på hvor mye.

Uttalelsen kommer fra en mann i 40-årene fra Østlandet. Han forteller selv at han har spilt for millionbeløp hos disse aktørene.

Av frykt for reaksjoner i miljøet, ønsker han ikke å stå frem med navn.

Når Aftenposten treffer ham, viser han på mobilen hvor lett det er å satse 500 kroner på utfallet av en engelsk Premier League-kamp.

Avviser at de mottar veddemål

Det er bare Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har tillatelse til å tilby veddemål i Norge. Derfor opererer disse aktørene under pseudonym.

På Facebook heter de blant annet Tore Sport, Nils Folket, Hokus Pokus og Odd Oddsen – for å nevne noen.

Aftenposten kjenner til identiteten til flere av dem og sitter på dokumentasjon som bekrefter virksomheten. På tross av dette, avviser de kjennskap til den.

– Jeg har ingen anelse om noe bookmakere, skriver en av dem i en melding.

Lotteritilsynet har mottatt tips om at denne typen aktivitet foregår, men tipsene har ikke vært rettet mot konkrete personer.

– Men virksomheten slik den beskrives, vil klart være ulovlig etter pengespilloven, sier avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteritilsynet.

Avdelingsdirektør Henrik Nordal sier at Lotteritilsynet nå vil vurdere om det er grunnlag for å se nærmere på fremveksten av denne typen bookmakere.

Kopierer oddsen til utenlandske selskaper

Oppskriften til disse bookmakerne er enkel.

Kort forklart opererer de på følgende måte:

De utarbeider ikke egne odds oddsOdds er å beregne sannsynligheten for at et gitt utfall skall inntreffe. Hvis oddsen for hjemmeseier settes til 3.50, og du satser 1000 kroner på hjemmelaget, blir premien 3500 kroner om hjemmelaget vinner., noe som ofte er en komplisert og tidkrevende jobb. I stedet kopieres oddsene til utenlandske spillselskaper, i hovedsak Unibet og Bet365.

Spillerne tar en skjermdump av oddsen på den aktuelle kampen på nettsiden til Unibet eller Bet365.

Denne sendes så på melding til bookmakeren, med beskjed om hvilke beløp som satses på utfallet av kampen.

Dette gjøres uten at penger overføres. Spilleren har på forhånd blitt enig med bookmakeren om en kredittgrense.

Hver mandag er det oppgjør. Har man vunnet mer enn man har tapt, blir det en utbetaling. Hvis tapene overstiger gevinstene, må spilleren betale inn tapsbeløpet.

Forretningsmodellen er som følger:

De som taper veddemål finansierer gevinstene til de som treffer på sine oddstips. Bookmakernes inntjening ligger i balansen mellom innsats og utbetaling.

Pengene overføres ofte gjennom vanlige bankoverføringer og vipps, via banker i utlandet, virtuelle banker og kontantutbetalinger. Antallet rene bankoverføringer begrenses for å unngå mistanke fra bankene. Mange lar også pengene stå for å spille videre.

Unibet reagerer, men er ikke overrasket

For å få innpass hos disse bookmakerne, må noen andre «gå god for» nye spillere. Men dersom det vipses over en forhåndssum, aksepteres ofte veddemål uansett.

– Sett en ukes cap capEn grense for hvor mye man kan/skal spille for., så vipser du inn hele summen og får spille for den. For eksempel 5000, skriver aliaset Nils Folket på Messenger til Aftenpostens journalist.

På spørsmål om hvor man finner oddsen, kommer svaret kontant tilbake:

– Unibet og Bet365.

– Dette er ikke akseptabelt, er Rolf Sims kontante svar på hva det svensk-maltesiske selskapet synes om å bli brukt på denne måten.

Sims er talsperson for Unibets eierselskap Kindred Group. Han er ikke overrasket over at slike ulovlige spilltilbud vokser frem.

– Vår erfaring er at jo bedre regulert et pengespillmarked er – innbefattet en attraktiv regulering for utenlandske aktører – jo vanskeligere er det for et ulovlig marked å få fotfeste og vokse frem, mener han.

Rolf Sims i Kindred Group (Unibet) er bekymret for fremveksten av ulovlige bookmakere. – Et illegalt marked vil alltid operere i den mest kyniske enden, mener han.

Sentrale i det norske pokermiljøet

Bookmakere som Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med, er svært forsiktige med å gi informasjon om virksomheten.

Men hvem er de?

Aftenposten kjenner til identiteten til noen av dem. Felles for dem er at de er kjente navn i pokermiljøet i Norge. De er aktive spillere og har et stort nettverk i dette miljøet.

– Veldig mange av dem som spiller aktivt poker i Norge er med på dette, enten som bakmenn eller som spillere, sier mannen fra Østlandet.

Han har valgt å gi et innblikk i denne delen av «spillbransjen» etter å opplevd den på nært hold det siste året.

– Det er mange skjebner i dette miljøet. Samtidig er det dem som vinner stort. Det har vært personer som har vunnet høye summer på ett veddemål, forteller han.

– Men det kan av og til være problemer med å få ut gevinster, fordi de som har tapt ikke betaler, sier han.

Slik kan en kommunikasjon med bookmakerne foregå. Beløpene i denne samtalen er endret av E24 for ikke å avsløre identiteten til spilleren.

Mener forbud har gjort det mulig

Blant dem som spiller hos disse bookmakerne, er det en utbredt oppfatning om hvorfor dette skjulte markedet har oppstått.

– Innstrammingen av forbudet mot betalingsformidling har gjort at mye av gamblingen har gått under jorden, sier østlandsmannen.

Forbudet mot å overføre penger til og fra utenlandske spillselskaper ble innført i 2010, men begynte først å få effekt da det ble strammet inn i 2018. Bakgrunnen var å forsøke å kanalisere norske spillere til Norsk Tipping.

Men blant mange spillere frister ikke Norsk Tipping. Årsaken er at oddsen er for dårlig, hevdes det.

– Derfor har dette markedet oppstått. Det hadde ikke eksistert uten dette forbudet, mener østlandsmannen.

Fakta Slik fungerer forbudet mot pengeoverføringer Det er forbudt for norske banker å formidle innskudd til, og motta utbetaling fra, pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Forbudet gjelder både transaksjoner direkte til og fra pengespillselskap, og til selskaper som formidler slike overføringer (såkalte tredjepartsløsninger). Bankene skal undersøke alle transaksjoner til og fra selskaper som Lotteritilsynet har gjort vedtak om. Vis mer

Tilsynet utelukker ikke en sammenheng

Rolf Sims i Unibet er enig med spillerne. Han mener dette markedet har vokst i takt med at myndighetene stadig har skjerpet den norske monopolreguleringen.

– Vi ser at dette skaper grobunn for undergrunnsspilling i større og større skala.

Lotteritilsynet er mindre bastant, men utelukker ikke at det kan oppstå utilsiktede konsekvenser av betalingsformidlingsforbudet som det må vurderes tiltak mot.

– Vi kan ikke si med sikkerhet at dette er årsaken, men det er ikke unaturlig at det skjer endringer i markedet når man ser effekten av et tiltak, mener Henrik Nordal i tilsynet.