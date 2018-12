Skipet skal ligge stille i Kina i 20 år. Det er god butikk for et norsk rederi.

– Jeg kaller det en revolusjon, sier konsernsjef Sveinung Støhle i det norske rederiet Höegh LNG.

Tradisjonelt har rederiet vært mest kjent for å frakte naturgass fra A til B med store gasstankere. Nå utgjør denne delen langt mindre. I stedet har rederiet – med rederiet Leif Höegh & Co som største aksjonær – satset på å bygge ut en flåte av flytende gassterminaler.

Det er skip som omdanner flytende væske til gass før den sendes inn i markedet på land.

I dag eier og driver selskapet ni slike skip rundt om i verden. På fagspråket kalles de flytende regassifiseringsterminaler.

Den tiende blir levert om fem måneder. Selskapet er dermed en av de største globale aktørene i dette markedet.

– Vi har hatt en fremoverlent strategi med å bestille skip før vi har hatt kontrakter på plass. Det har gjort at vi har vokst veldig fort, forklarer Støhle.

Fakta: Slik fungerer de flytende gassterminalene Gassterminaler mottar, lagrer og omdanner den flytende væsken til gass – før den sendes i rør fra skipet og ut på gassnettet til kundene. Slike terminaler kan bygges på land, men i større grad bygges de nå som flytende enheter som ligger ved kai. Disse kan klassifiseres som offshoreinstallasjoner eller skip. Terminalene får gassen fra ulike leverandører rundt omkring i verden. Denne gassen blir fraktet med de tradisjonelle LNG-skipene.

Billigere løsning enn anlegg på land

De flytende gassterminalene har åpnet et helt nytt marked for flytende naturgass (LNG).

Disse terminalene er nemlig langt billigere å bygge enn mottaksanlegg på land. Det tar også kortere tid å bygge dem.

Höegh har nå flytende terminaler i en rekke land, som Litauen, Egypt og Colombia. Men det er Asia, og spesielt Kina, som nå driver dette markedet. Der har også Höegh posisjonert seg, etter at Höegh Esperanza startet regassoperasjon for Kinas nasjonale oljeselskap (CNOOC) i november i år. Denne terminalen leverer nå 10 prosent av den samlede gassimporten til Kina.

– Jeg er overbevist om at vi skal få flere kontrakter i Kina. Akkurat når de vil komme, er jeg ikke sikker på. Men de vil komme, sier Støhle.

Politiske beslutninger ligger bak utviklingen. Kina må redusere kullforbruket for å få redusert forurensingen. Gass har pekt seg ut som det mest realistiske alternativet.

– Skal de få det til på kortest mulig tid, må de importere gass for å erstatte kullforbruket. Det er det som skjer nå, forteller Støhle.

Fraktratene firedoblet på ett år

Asiatenes nye appetitt på naturgass har bidratt til økt behov for å frakte gass fra produsenter i Atlanterhavs-regionen. Det har også påvirket lønnsomheten til LNG-skipene.

– Gassen må fraktes langt. Skipsratene har derfor gått kraftig opp, forklarer Støhle.

I høst har dagsratene vært opp imot 200.000 dollar. Det er over fire ganger høyere enn bunnivået i 2017. Selv om ratene har gått ned de siste ukene som følge av at nye skip er kommet inn i markedet, har prisene gitt kraftige positive utslag i regnskapene til rederier som Höegh LNG. Tredje kvartal var det beste noensinne.

– Vi forventer at fjerde kvartal blir enda bedre. Når vi får flere av enhetene våre på lengre kontrakter, vil resultatet øke ytterligere.

Oppsvinget gjenspeiles imidlertid ikke på Børsen. Aksjekursen har falt med 6 prosent det siste halvåret.

Global shipping inne i en oppgangstid

Oppturen til LNG-flåten illustrerer at den globale shippingindustrien preges av optimisme. Dette kom tydelig frem under Nordeas årlige shippingkonferanse i London nylig.

Toppsjefene i rederier innenfor både LNG, tankfart og tørrlast uttrykte optimisme for de neste par årene.

– Vi er mindre sårbare enn for to år siden. Derfor er jeg moderat optimistisk for de neste årene, sa Birgitte R. Vartdal, direktør i tørrlast-rederiet Golden Ocean Management i Oslo.

Den største shippingbanken i Norden deler optimismen selv om det er noen skyer på himmelen.

– Det er en kapitalkrevende industri, og renteøkninger har stor betydning. I tillegg har vi fått handelskriger med de effektene disse kan få. Men generelt sett er det grunn til å være betinget optimist fremover, sier direktør for Nordeas shippingvirksomhet i Norden, Geir Atle Lerkerød.