Danske Bank-toppsjef trekker seg før presentasjon av hvitvasking-gransking

Det melder Danmarks Radio.

– Det er klart at Danske Bank har mislyktes i å leve opp til ansvaret sitt i saken med mulig hvitvasking i Estland. Jeg beklager dette dypt, uttaler Borgen i en pressemelding fra Danske Bank.

Nordmannen sier han tar «det ledelsesmessige ansvaret» når han nå velger å gå av.

Danske Bank presenterer resultat fra den interne granskingen etter hvitvaskingsanklagene klokka 10.

Berlingske Business har tidligere skaffet fram informasjon om mistenkelige pengestrømmer for nye 28 milliarder danske kroner, noe som bringer det samlede beløp på mistenkte hvitvaskede penger i Danske Bank opp i 53 milliarder kroner.

Den siste avsløringen gjelder den såkalte Magnitskij-saken, der statlige russiske tjenestemenn og kriminelle stjal skatteinntekter som så ble kanalisert ut av Russland.

Tidligere har Berlingske Business dokumentert hvordan mistenkelige penger fra blant annet Moldova, Russland og Aserbajdsjan ble kanalisert gjennom Danske Banks filial i Estland inn i Europa. Avisen viste hvordan 140 milliarder kroner i svarte penger ble ført ut av Russland for å hvitvaskes i europeiske banker.

7 milliarder kroner av disse pengene passerte gjennom Danske Banks estiske filial i 1.500 transaksjoner, ifølge Berlingske.

Saken førte til at den estiske filialen ble lagt ned, men det var først i 2017 at Danske Bank satte i gang en intern undersøkelse som ennå ikke er ferdig.

Presset mot Borgen har økt i takt med at det har kommet fram opplysninger om at han på et tidlig stadium skal ha blitt informert om mulig hvitvasking.

– Det er med beklagelse at vi må ta farvel med Thomas Borgen. Vi har naturligvis diskutert situasjonen fortløpende, og jeg deler hans vurdering og respekterer hans beslutning, som jeg er enig i er korrekt, skriver styreformann Ole Andersen i en børsmelding.

