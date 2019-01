– International Airlines Group bekrefter at det ikke har til hensikt å komme med et bud på Norwegian Air Shuttle ASA og at det, på et tidspunkt, vil selge de 3,93 prosent av aksjene det eier, skriver selskapet i en melding.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte nyheten.

Klokken 13.35 torsdag er Norwegian-aksjen ned 22 prosent, til 139 kroner. Dette er 15 prosent under fjorårets bunnkurs.