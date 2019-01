IAG dropper bud på Norwegian, aksjen stuper

– International Airlines Group bekrefter at det ikke har til hensikt å komme med et bud på Norwegian Air Shuttle ASA og at det, på et tidspunkt, vil selge de 3,93 prosent av aksjene det eier, skriver selskapet i en melding.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte nyheten.

Klokken 13.35 torsdag er Norwegian-aksjen ned 22 prosent, til 139 kroner. Dette er 15 prosent under fjorårets bunnkurs.

Bjørn Kjos er, via holdingselskapet HBK Holding AS, største eier i Norwegian. Eierne har tidligere avslått to bud fra IAG.

Qatar Airways er, med 20 prosent av aksjene, den største eieren i IAG. IAG eier blant annet British Airways og spanske Iberia og Vueling. IAG-kursen er opp 1 prosent på London-børsen torsdag.

– Norwegians planer og strategi forholder seg uendret. Selskapets mål er å fortsette med å bygge en bærekraftig drift til glede for dets kunder, ansatte og aksjonærer, skriver styreleder og medeier Bjørn Kise i Norwegian.

– Veldig overraskende

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir beskriver overfor E24 dette som «veldig overraskende nyheter»

– Jeg har hele tiden hatt ståltro på at IAG vil ønske å kjøpe Norwegian i stedet for å vokse organisk, sier Elnæs til E24.

Han mener det er uheldig for Norwegian at IAG nå firer flagget.

– Dette vil sette press på aksjen fremover, markedet vil tolke det negativt. Samtidig har jeg alltid vært klar på at hvis IAG ikke skulle ende opp med å kjøpe Norwegian, vil de likevel klare seg på egen hånd, fortsetter han.

– Forferdelig krevende økonomisk situasjon

Norwegian har på driftssiden hatt en vanvittig vekst omtrent siden oppstarten, og mye av veksten i flyflåten er finansiert med gjeld. Samtidig har selskapet hatt store utfordringer med både bemanning og flymotorer. Utover høsten og vinteren i fjor tiltok spekulasjonene om selskapet ville klare å takle gjelden uten å bryte lånevilkårene.

Norwegian skaffet seg på julaften et pusterom, men har fortsatt en lav andel egenkapital sammenlignet med gjeld.

I tillegg skal selskapet finansiere obligasjonsgjeld for nær to milliarder kroner som forfaller senere i år, skriver Dagens Næringsliv.

– Norwegian er i en forferdelig krevende økonomisk situasjon. Det tror jeg dagens reaksjon viser at det fortsatt er håp om en transaksjon, tross alt, sier sjefstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets til avisen.

Både han og andre analytikere mener aksjen ville falt mer dersom markedet helt hadde mistet troen på et oppkjøp. Både IAG og andre kan komme med nye bud, selv etter dagens nedsalg.