Tesla har alltid gått med underskudd. Nå kan Elon Musk få aksjer for 20 milliarder kroner i suksessbonus.

Tesla-aksjonærene skal snart møtes for å diskutere en plan for å tildele toppsjef og storeier Elon Musk en 10-årig aksjepakke. Anslått verdi av pakken kan være 2,6 milliarder dollar (drøyt 20 milliarder kroner), skriver BBC.

Selskapet har hittil gått med store tap, og det må nå en rekke ambisiøse mål for at Musk skal få full uttelling.

Forslaget er omstridt blant aksjonærene og aksjonærrådgivere. Kritikken går på at pakken er for raus overfor Musk. Den vil være en av de største i amerikansk historie.

I februar sendte Musks romfartsselskap SpaceX opp raketten Falcon Heavy med en Tesla i lasterommet. Bilen er nå i bane rundt jorden med David Bowies «Space Oddity» på spillelisten.

Musks mål er å kunne sende betalende passasjerer til månen og Mars.

Høyt verdsatt med svake resultater

Teslas markedsverdi er ifølge BBC rundt 55 milliarder dollar (450 milliarder kroner). Selskapets børsverdi er bestemt av forventninger om fremtidig inntjening, slik det er for alle aksjeselskaper.

Siden 2013 har Teslas aksjer steget fra rundt 40 dollar til noe over 300 dollar.

For Tesla er det imidlertid en ekstrem kontrast mellom forventninger og forhistorie. BBC skriver at Teslas børsverdi er høyere enn verdien av Ford og General Motors, til tross for at Tesla i fjor bare produserte rundt 105.000 biler. Det er en peanøtt i bilbransjen og mindre enn 2 prosent av antallet Ford produserte.

Stor krav til Musk

For at Musk skal kunne innkassere hele aksjepakken må blant annet selskapets børsverdi stige til rundt 650 milliarder dollar (5300 milliarder kroner), ifølge BBC.

Tesla har tapt penger hele tiden, har en gjeld på mer enn 10 milliarder dollar (drøyt 80 milliarder kroner) og har hatt store problemer med å møte sine annonserte produksjonsmålene.

Særlig er det tyngende for tiltroen at produksjonsmålene for den nye Model 3 ikke er nådd. Dette er en mindre bil rettet inn mot massemarkedet. Hittil har Tesla produsert relativt dyre biler i luksusklassen.

Driver også romfart

I et møte med finansanalytikere nylig var Musk «forsiktig optimistisk» med hensyn til at Tesla skal gå med overskudd i år.

Musk har en styrende hånd med i en rekk andre selskaper han har startet eller kjøpt. Hans egne investeringer er anslått til å være størst i romfartsselskapet SpaceX.

Finansmagasinet Forbes anslår Musks personlige formue til drøyt 20 milliarder dollar (drøyt 160 milliarder kroner). Men mye av dette er i Tesla. Han eier rundt 22 prosent av el-bilprodusenten.