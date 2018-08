Kiwi vokser og bidrar til at Norgesgruppen blir stadig større

– Norgesgruppens kjeder opplevde kundevekst og større handlekurv første halvår, skriver Norges største dagligvareaktør i en pressemelding.

Det betyr gode tall på bunnlinjen. Inntektene økte med 2,4 prosent, til 43 milliarder kroner. I tillegg økte driftsresultatet til 3,8 prosent, fra 3,3 første halvår i fjor.

Norgesgruppen, som kontrolleres av milliardæren Johan Johannson (51), trekker frem større transaksjoner ved salg av eiendom som en av grunnene til det gode resultatet.

De siste ukene har Norgesgruppens eiendomsportefølje fått mye oppmerksomhet. Blant annet har Nationen avdekket at Norgesgruppen, indirekte har kjøpt opp lokaler hvor Coop har butikker.

– I tillegg blir arbeidet med å finne og sikre oss de beste beliggenhetene til våre butikker stadig vanskeligere og mer kostbart, skriver Norgesgruppen i resultatrapporten.

Onsdag ble det klart at Konkurransetilsynet skal se på eiendomshandlene.

Her skriver de også at selskapet at Kiwi gjør det meget godt i konkurransen om dagligvarekunden. De har høy sammenlignbar vekst og fire flere butikker enn på samme tid i fjor. Også i fjor ble Kiwi trukket frem som den delen av virksomheten som bidro mest til selskapet.

Styrket middagssatsing

Norgesgruppen trekker også frem at de opplever at kundene liker at gruppen tilbyr mer enkle og raske middagsløsninger. Siden Rema lanserte «middag for under 100-lappen» i 2009, har konkurrentene forsøkt ulike grep for å ta igjen forspranget i dette segmentet.

Norgesgruppens supermarked Meny, har etablert en middagssone med ulike middagsretter og Fisk på 1–2–3 er et annet nytt tilbud i år. Kiwi har lansert konseptet «middag for én».

– Felles for de fleste nylanseringer i butikkene er at produktene både er sunnere og mer miljøvennlige. Eksempelvis har Middag for én bidratt til å snu den negative salgsutvikling på fisk og bidrar samtidig til redusert matsvinn, skriver Norgesgruppen.

