Veksten i dagligvarebutikkene ligger på 1–3 prosent, men netthandelen med mat og drikke vokser mange ganger raskere. Fra 2015 til 2016 økte salget med 40 prosent, og veksten fortsetter, skriver Adresseavisen.

Meny tredoblet nettsalget i fjor og endte på 210 millioner kroner, men det er ikke nok til å gå med overskudd.

– Denne tjenesten er ikke lønnsom per dags dato. Det har hovedsakelig med volum å gjøre, sier netthandelansvarlig Knut Nyløkken i Meny.

Han tror likevel flere av deres nettbutikker kan bli lønnsomme, kanskje allerede i år.

Ingen dato for overskudd

Kolonial.no, den største matbutikken på nett, nærmer seg milliarden i omsetning. I fjor opplevde de nesten en dobling til 801 millioner kroner, men underskuddet ble også doblet og endte på 256 millioner.

– Underskuddet skyldes at vi har investert i ekstremt kraftig vekst og forbedring av kapasiteten. Men vi har nå redusert tapene mye og har igjen begynt med markedsføring, sier administrerende direktør Karl Munthe-Kaas.

Han har ingen dato for når selskapet kan begynne å gå i pluss.

Egil Becker i konsulentselskapet Qvartz sa nylig til E24 at en ren netthandelsaktør i dagligvaremarkedet trolig må omsette for drøyt to milliarder for å gå i null.