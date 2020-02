Finansdepartementet: Trolig bare to aktuelle søkere til stillingene som visesentralbanksjefer

Søknadsfristen for stillingene som visesentralbanksjef gikk ut 14. februar. Nå har Finansdepartementet gått ut med listen over søkere til stillingene.

I slike jobber er mye avklart på forhånd, og av de ni navnene på søkerlisten erfarer Aftenposten at trolig to er aktuelle for stillingene: Ida Wolden Bache og Jon Nicolaisen.

De to er alt ansatt i sentralbanken. Ida Wolden Bache er ansatt som avdelingsdirektør for pengepolitikk, og Jon Nicolaisen er nå på slutten av sin første 6-årsperiode periode som visesentralbanksjef. Han kan trolig gå inn i en andre periode. Begge skal være sterke kandidater til å ta over for sentralbanksjef Øystein Olsen, når han går av om to år.

Skjermdump, Finansdepartementet

Ansvar for Oljefondet

Tidligere visesentralbanksjefer har hatt erfaring fra enten akademia, Finansdepartementet eller Norges Bank. En av visesentralbanksjefene skal ha særlig amsvar for Oljefondet.

Også Christian Jensen har søkt stillingene. Han er avdelingsleder og professor i økonomi iAvdeling for samfunnsøkonomi og finans ved universitetet i Stavanger.