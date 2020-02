Saken oppdateres.

Fredag formiddag kom dommen fra Høyesterett: DNB tapte mot Forbrukerrådet i saken om aksjefond.

Forbrukerrådet skriver i en pressemelding at småaprerene kan vente å få 350 i alt millioner kroner på konto.

— Det prinsipielle i denne saken er nå avklart: Har du betalt for mye for en tjeneste, så har du krav på prisavslag – også når du har handlet finansielle produkter. Det er av stor betydning for svært mange forbrukere, sier direktør for Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.

«Vi erkjenner at vi ikke nådde fram med vårt syn om at fondene det var snakk om var forvaltet i tråd med det som var forespeilet kundene», skriver DNB i en artikkel på DNB Nyheter.

Saken har tidligere oppe i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett. I tingretten vant DNB, mens de tapte i lagmannsretten.

— Kundene trenger i første runde ikke å gjøre noe. DNB vil stå for utbetalingene, og vi vil naturligvis påse at det går riktig for seg, sier Blyverket.

Kunden har ikke fått det de har betalt for

Kjernen i saken har vært om kjøperne av de aktuelle aksjefondene har fått det de har betalt dyrt for, nemlig aktiv forvaltning med sikte på å levere ekstra avkastning i forhold til gjennomsnittet på børsene.

Høyesterett svarer «nei».

DNB Nyheter siterer fra dommen:

«Graden av aktiv forvaltning var derfor markant lavere enn andelseierne hadde grunn til å forvente ut fra den investorinformasjonen som var gitt, uten at DNB har gitt noen begrunnelse som berettiger dette.»

Forventer tiltak fra andre banker

DNB fikk i 2104 kritikk fra Finanstilsynet for måten fondene ble forvaltet på.

– DNB er ikke eneste bank som operert med gebyrer av denne størrelsen på fond som er for passivt forvaltet. Vi oppfordrer samtlige banker som har fått tilsvarende kritikk av Finanstilsynet til å vurdere om de også bør utbetale prisavslag til sine kunder i lys av denne dommen, sier Blyverket.

Dette er saken

De viktikigste punktene i den lange rettsprosssen har vært dette: