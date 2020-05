Milliardæren Nicolai Tangen ble lansert som ny sjef for Oljefondet i mars. Onsdag skal ansettelseskontrakten hans etter planen sluttbehandles.

Ifølge VG har selskapet som på uavhengig grunnlag skal forvalte Tangens formue når han går inn i oljefondsjefsjobben, alt forbindelser til både Tangens AKO-fond og til Norges Bank. Oljefondet er administrativt lagt inn under Norges Bank.

– Jeg kan bekrefte at vi er i ferd med å inngå et klientforhold til Nicolai Tangen. Det er noe vi normalt ikke opplyser om, men Tangen har sagt det er greit at vi formidler det, sier konsernsjef i Gabler, Aksel Bjerkvik, til VG.

Gabler AS blir en del av en såkalt «brannmur» mellom Tangens jobb som sjef for Oljefondet, hedgefondet og den private formuen. Den skal hindre at det lekker informasjon ut on forvaltningen de ulike stedene.

Ifølge VG leverer Gabler AS også administrative tjenester til Norges Bank.

Professor Guttorm Schjelderup ved Senter for skatteforskning på Norges Handelshøyskole (NHH) er blant dem som reagerer på avisens opplysninger.

– Det er klare koblinger mellom AKO-fondene og Gablers virksomhet. Uansett løser ikke en slik brannmur interessekonflikten. Det skyldes at Oljefondets investeringsbeslutninger vil påvirke AKO-fondene så lenge de er investert i det samme, sier Schjelderup til avisen.

Gablers ledelse bekrefter overfor VG at de anbefaler kundene sine AKOs fond.

– Vi ser ingen dobbeltrolle eller interessekonflikter i den oppgaven vi skal utføre. Det bygges inn sikkerhetsmekanismer som skal hindre at det oppstår noe slikt, sier konserndirektør Tor Sydnes i Gabler Investments.

Gabler beskriver seg selv som «uavhengige rådgivere innen pensjon, forsikring og investering», og passer på investeringer for over 100 milliarder kroner.

Finansprofessor Karin Thorburn ved Norges Handelshøyskole (NHH) mener båndene bør følges opp.

– Norges Bank bør sette opp en rapporteringsplikt, slik at de får innsyn i investeringene Gabler gjør med Tangens kapital og kan kontrollere at det ikke ser ut til å være noe informasjonsflyt eller interessekonflikt, sier hun til VG.