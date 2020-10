Sesamfrø og bakervarer tilbakekalles fra markedet

Et plantevernmiddel kan ha forurenset sesamfrø etter en feil hos indiske produsenter. Nå blir både frøene og to kjente bakervarer tilbakekalt.

NTB

16. okt. 2020 14:35 Sist oppdatert nå nettopp

Sesamfrøene er forurenset med plantevernmiddelet etylenoksid, som er en giftig gass som brukes til desinfeksjon og produksjon av etylenglykol.

Seksjonssjef for fremmedstoffer og EØS i Mattilsynet, Marie Wiborg, sier at det er Belgia som har varslet resten av EU og Norge om at det har blitt funnet høye verdier av etylenoksid i ett parti med sesamfrø importert fra India.

– Noe av dette partiet er importert til Norge. Mattilsynet har varslet virksomheter som er involvert, som vil trekke aktuelle produkter fra markedet. Etylenoksid er antatt å være kreftfremkallende, og stoffet skal ikke være til stede i mat som omsettes, sier hun i en kommentar til NTB.

Overfor VG bekrefter administrerende direktør Jone Voll i Idun industri at selskapet har bedt bakerier og kunder om å ikke bruke produkter fra dem som inneholder sesamfrø.

– I første omgang er fokuset å stoppe utsending og det som er i bruk. Så får vi kartlegge bruken etter hvert, sier han.

Feilen fører også til at det tilbakekalles bakverk over hele landet, skriver VG.

Dette gjelder «Lettstekt kornbrød» fra Eldorado og «Fitness-bagett» fra Bakehuset, bekrefter Norgesgruppen overfor avisen.

Kornbrødet har inntil i dag vært til salgs i alle Norgesgruppens kjeder.

