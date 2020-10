Sesamfrø tilbakekalles fra markedet

Et plantevernmiddel kan ha forurenset sesamfrø etter en feil hos indiske produsenter. Nå har Mattilsynet pålagt leverandører å tilbakekalle frøene.

NTB

Nå nettopp

Sesamfrøene er forurenset med plantevernmiddelet etylenoksid, som er en giftig gass som brukes til desinfeksjon og produksjon av etylenglykol.

Seksjonssjef for fremmedstoffer og EØS i Mattilsynet, Marie Wiborg, sier at det er Belgia som har varslet resten av EU og Norge om at det har blitt funnet høye verdier av etylenoksid i ett parti med sesamfrø importert fra India.

– Noe av dette partiet er importert til Norge. Mattilsynet har varslet virksomheter som er involvert, som vil trekke aktuelle produkter fra markedet. Etylenoksid er antatt å være kreftfremkallende, og stoffet skal ikke være til stede i mat som omsettes, sier hun i en kommentar til NTB.

Overfor VG bekrefter administrerende direktør Jone Voll i Idun industri at selskapet har bedt bakerier og kunder om å ikke bruke produkter fra dem som inneholder sesamfrø.

– I første omgang er fokuset å stoppe utsending og det som er i bruk. Så får vi kartlegge bruken etter hvert, sier han.

