Norge er ikke lenger verdens beste land når miljøavtrykket regnes med

Norge faller 15 plasser fra toppen på FNs liste over verdens beste land etter at også natur- og miljøkostnader er tatt med i vurderingen.

Norges utslipp av blant annet CO2 er med på å dra oss langt ned på listen FN lager hvert år over land det er best å bo i. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

NTB

10 minutter siden

Listen som FNs utviklingsprogram har gitt ut i 30 år, måler globale utviklingsmål. Norge har hatt for vane å ligge i toppen av denne lista, skriver NRK.

I målingen har helse, levestandard, utdanningsnivå og brutto nasjonalprodukt vært de tradisjonelle verdiene en har sett på. Men i år har FN tatt med en ny parameter som måler natur- og miljøkostnaden ved brutto nasjonalprodukt. Dermed daler Norge ned fra den nesten faste plassen på toppen.

Norge er landet med den sjette høyeste verdien av materielt fotavtrykk med et klimagassutslipp på 37,9 tonn per innbygger. Når det gjelder CO2-utslipp, har Norge 8,3 tonn per innbygger, som er blant de 30 største verdiene totalt.

– Norge mister sin topplassering på grunn av vårt høye fotavtrykk på planeten. Dette er en viktig debatt det er på tide vi tar, sier direktør Bård Vegar Solhjell i Direktoratet for utviklingssamarbeid, Norad.

Etter innføringen av bærekraft på FN-listen rykker Irland opp til toppen fra andreplass, mens Sveits blir liggende på andreplassen som de tidligere delte med irene. Storbritannia rykker derimot ti plasser opp og ligger på tredjeplass.

Både Danmark og Sverige avanserer på listen og ligger på henholdsvis 5. og 6. plass, mens Norge altså faller til 16. plass, og ligger under Malta.