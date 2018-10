USA undersøker hvitvaskingssak i Danske Bank

Departementet undersøker blant annet om det har skjedd noe straffbart, opplyser Danske Bank i en uttalelse torsdag morgen.

– Vi samarbeider med de myndighetsundersøkelsene som er i gang som følge av saken. Det er imidlertid for tidlig å si noe nærmere om hva utfallet av disse undersøkelsene vil være, sier Jesper Nielsen, midlertidig direktør for Danske Bank.

Det er ikke satt noen tidsramme for når den amerikanske undersøkelsen skal avsluttes.

Danske og estiske myndigheter undersøker også saken.

Samtidig torsdag morgen opplyste Danske Bank at det danske finanstilsynet har pålagt banken å legge ytterligere 5 milliarder danske kroner til side. Tilsynet påla i mai i år banken å sette av et tilsvarende beløp til dårlige tider.

Bankens økonomidirektør Morten Mosegaard sier at tilsynets nye krav henger sammen med at banken må dekke risiko for bøter den kan bli ilagt.

Saken om hvitvasking dreier seg om virksomhet ved filialen i Estland fra 2007 til 2015. Bankkunder har i denne perioden overført 1.500 milliarder danske kroner via filialen. Danske Bank har ikke oversikt over hvor stor andel av beløpet som anses som mistenkelig.