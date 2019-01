(Stavanger Aftenblad) Etter å ha mottatt flere observasjoner og meldinger om skjeggkre før jul, har Equinor måttet se seg nødt til å hyre ekstern ekspertise for å få bukt med krypdyrene. Et skadedyrfirma har satt ut limfeller i deler av Equinors kontorer i både Forus øst og vest for å bekjempe inntrengerne, skriver Aftenbladet.

Selskapet har også varslet de ansatte og bedt dem passe på tingene sine.