– We are one of the most solid banks globally.

I takt med de globaliserte tidene brukte DNBs konsernsjef Rune Bjerke bare engelsk da han la frem årsresultatet for 2017 og plasserte banken på verdenskartet.

I takt med tidsånden var det også at presentasjonen startet med et lysark der det sto at «DNB is committed to renewable energy». Resultatet var i tråd med det analytikerne ventet.

Bjerke forsterket flere ganger de gode adjektivene med «very, very» da han beskrev resultatet og bankens posisjon:

Årsresultatet før skatt økte fra 23,4 milliarder kroner i 2016 til 26,9 milliarder kroner i fjor. Det er en økning på 15 prosent .

. Men de samlede inntektene har gått litt ned og driftskostnadene litt opp.

Dermed er det lavere tap på utlån og garantier som i all hovedsak forklarer den sterke økningen i overskuddet. Tapene i fjor var 2,4 milliarder kroner mot 7,4 milliarder kroner i 2016.

I overskuddet kom 10 milliarder kroner fra personkundene, nesten 6 milliarder kroner fra små og mellomstore bedrifter og 9 milliarder kroner fra storselskap og utenlandske kunder.

Dette gir en avkastning på kapitalen eierne har stående i bedriften (egenkapitalen) på 10,8 prosent i fjor.

DNB speiler Norge

DNB er så store i Norge at banken og nasjonens økonomi har en sterk tendens til å gå i samme retning.

Bjerke startet derfor sin presentasjon med å omtale de positive utsiktene for landets økonomi. Han venter at næringslivets investeringer på fastlandet vil stige og at fallet i boligprisene vil flate ut. Dette er bra for DNB.

Liker boliglånsinnstrammingen

Selv med Finansdepartementets innstrammende boliglånsforskrift merker Bjerke god fart i boligmarkedet. Forskriften legger en rekke begrensninger på lånevolum og betingelser til boliglånskundene.

– Jeg har lyst til å rose myndigheten for boliglånsforskriften. Den har virket nedkjølende på en boligprisvekst som ikke var bærekraftig, sier han.

Bjerke vil at forskriften skal forsette å gjelde, men med en liten justering.

– En ørliten endring i forskriften som bør vurderes er forskjellen mellom Oslo og andre kommuner, sier han.

Forskriften har spesialregler for Oslo som på noen punkter er strengere enn for resten av landet.

Merker oppgang i boligmarkedet

Bjerke måler temperaturen i boligmarkedet ved antall omsatte boliger, etterspørselen etter finansieringsbevis som kundene må ha for å kunne by på boligen og oppmøte på visningene.

– Bildet akkurat nå er at vi de to siste månedene har sett en økning i aktiviteten. Vi tolker dette som gode tegn på at nedgangen i boligprisene vi hadde i 2017 er i ferd med å flate ut, oppsummerer han.

Han sier at antallet personer som kommer på visning har økt i desember og «særlig i januar», sammenlignet med i høst.

– Låneetterspørselen begynner å tikke oppover igjen, sier Bjerke.

Bekymret, men med kontroll

Bjerke er Norges suverent største leverandør av gjeld. Han har selvsagt fått med seg bekymringene fra alle styrende personer i Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank om gjeldsveksten. Bjerke er opptatt av at veksten i bankens utlån skal være «bærekraftig».

Han tallfester dette i DNBs tommelfingerregel:

– Vi har siktet mot en utlånsvekst på rundt 5 prosent årlig. Det samsvarer over tid med veksten i boligprisene.