Oljefondets to investeringsdirektører med ansvar for eiendom har en klar tanke om hva som kjennetegner en drømmeby å kjøpe eiendom i. Her forteller de om hvordan de legger strategien for hvor de skal putte oljefondsmilliardene våre.

– Et fint inngangsparti er viktig. Det bør være litt spektakulært. Det er det første leietagerne og deres gjester ser når de kommer, og vi vil gjerne at de får et godt førsteinntrykk, sier Romain Veber (39).