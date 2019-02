– Dette går i gal retning, sier Bellona-leder Frederic Hauge til Aftenposten. Han sikter til Equinor fremtidsutsikter, slik de ble presentert på selskapets kapitalmarkedsdag i London.

Fakta: Equinor 4. kvartals resultat Nøkkeltall fra Equinors resultatregnskap for fjerde kvartal 2018. (Nøkkeltall fra fjerde kvartal 2017 i parentes) * Driftsinntekter: 21.722 millioner dollar (17.110 millioner dollar) * Driftsresultat: 4.387 millioner dollar (3.956 millioner dollar) * Resultat før skatt: 6.566 millioner dollar (5.144 millioner dollar)

Equinor la onsdag morgen frem et godt resultat, drevet frem av reduserte kostnader i olje og gass. Ifølge konsernsjef Eldar Sætre skal oljefesten fortsette i de kommende årene:

Investeringsbudsjettet i 2019 skal økes fra 10 til 11 milliarder dollar mot 2018. Nesten 60 prosent på norsk sokkel.

Letebudsjettet økes til 1,7 milliarder dollar i 2019 fra 1,5 milliarder i 2018.

Produksjonen i 2018 endte på 2,11 millioner fat oljeekvivalenter per dag, som er rekord. I 2019 tror Equinor at det skal produsere like mye.

Produksjonsveksten i olje og gass er ventet å ligge på 3 prosent årlig i snitt i perioden 2019 til 2025.

Da Equinor skiftet navn i fjor, var en av begrunnelsene at selskapet skulle bli et bredere energiselskap. Men det er fortsatt olje og gass som dominerer.

Det er der selskapet tjener penger. For hver krone investert i olje, tjener Equinor tre ganger så mye som om de investerer i fornybar energi.

Hvor mye i grønn energi?

På direkte spørsmål ville ikke Sætre sier noe konkret om hvor stor andel av de 11 milliardene som skal investeres i 2019 som skal brukes på fornybar energi.

Over tid har Equinor – tidligere Statoil – brukt mindre enn 5 prosent av investeringene på fornybar energi. Det viste en oversikt Aftenposten presenterte i fjor.

Equinor sa i 2017 at det skulle investeres mellom 500 og 750 millioner dollar årlig i snitt til 2020 i forbybar energi. I 2018 var det 500 millioner, men i det tallet er ikke oppkjøp medregnet.

– Det kan gå litt ned på kort sikt, men vil øke. Vi har mange prosjekter som vi jobber med. Trenden er klar at det vil øke, sier Eldar Sætre til Aftenposten.

15–20 prosent i 2030?

– Du sa dere kan komme opp i 15–20 prosent av de totale investeringene i fornybar i 2030, betyr det at dette ikke er et mål lenger?

– Vi har vært tydelig på at vi kan, og vi er har vært tydelig på at dette er noe vi jobber med. Det er en ambisjon, men det er helt avhengig av vi har prosjekter som gir avkastning. Det å finne gode nok prosjekter som er ansvarlig i forhold til avkastning for aksjonærene våre er avgjørende, sier konsernsjefen.

På pressekonferansen sa Sætre at virksomheten på norsk sokkel forventer å levere et rekordhøyt produksjonsnivå i 2025. Det er ikke minst gigantfeltet Johan Sverdrup som sørger for dette.

Roald, Berit / NTB scanpix

Går i gal retning

Miljøbevegelsen hilste navnebytte fra Statoil til Equinor velkommen, men er ikke spesielt happy med de signalene som kom fra London.

Frederic Hauge i Bellona sier at Equinors tall viser avstanden mellom det selskapet forteller i annonser og realitetene.

– Det illustrerer de enorme problemene vi står overfor. FNs klimapanel har sagt at investeringene må flyttes fra fossil energi til ren energi. Vi ser nå at Equinor øker oljeinvesteringene i 2019 med mer enn de brukte på fornybar i fjor, sier Hauge og viser til at Statoil øker investeringene med en milliard og ifølge opplysninger fra tidligere brukte de omkring 500 millioner i fornybar energi i år.

Hauge viser til at FNs klimapanels beskjed om at klimaendringene går raskere, så da trengs det et raskere skifte.