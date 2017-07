– Tørk av deg på beina før du går inn!

Kaptein Hans Jørgen Ørjasæter har akkurat landet på Oslo Lufthavn Gardermoen med Nordens nyeste og mest moderne fly. Airbus A321neo heter det, og flyr fra Oslo som første sted i Norden.

Ørjasæter passer godt på nyflyet, som har ankommet fra den greske øya Zakynthos. Derfor får de som skal inn for å rydde og klargjøre flyet før neste tur en spøkefull bemerkning på vei inn i kabinen.

Flyet skal deretter til Burgas i Bulgaria.

Knut -Erik Mikalsen

Nyflyet satt i arbeid straks

– Utrolig fint fly å jobbe med. Du merker godt den store motorkraften ved avgang, og store vinger gir silkemyke landinger. Jo da, dette blir en veldig god arbeidsplass og som gir god komfort for passasjerene, sier fartøysjefen om det flunkende nye Airbus A321noe-flyet.

Det kan fly lenger, bruker mindre drivstoff og bråker mindre enn sin forgjenger.

For få dager siden rullet det flunkende nytt ut fra fabrikken i Hamburg og ble allerede neste dag satt i arbeid. Det er ingen tid å miste.

Syden-trafikken er på sitt aller heftigste nå om dagen. Charterflyene letter smekkfulle av forventningsfulle feriegjester som skal til charterreisemålene rundt Middelhavet.

Hellas-feber i folket

En rekorddyr euro og beskjeden lønnsutvikling for de fleste nordmenn har ikke klart å bremse ferietrangen. For bare et par uker siden var det fremdeles 40.000 usolgte Syden-reiser. I dag er de fleste av disse blåst vekk.

– Dette blir den beste sommeren noensinne for oss, sier sjefen for Apollo Reiser, Erik Haug.

Det er en kraftig Hellas-stemning blant feriefolket. Haug tror derfor at sommersesongen vil ende med at 99,9 prosent av de 60.000 reisene blir solgt. Ni av ti reiser går til Middelhavsområdet.

For charterbransjen har de første månedene av 2017 vist positive tall, etter mange år med kraftig nedgang. Avinors statistikk forteller om en passasjervekst på 2,6 prosent fra januar til og med mai. Ikke mye, men gledelig nok for en bransje som de siste årene har måttet svelge store og blodrøde tall.

Dette gjør at passasjerutviklingen for Apollo, Ving og TUI kan presenteres med svarte tall for første gang siden 2013.

Tyrkia-fallet er tatt igjen andre steder

Ørn Borgen

Administrerende direktør Christian Grønli hos Ving sitter med tall som tyder på at bransjen vil gå ut av 2017 med en pluss på 3,6 prosent i antall reisende på pakketur i forhold til i fjor, mens sommersesongen gjør et hopp på over 5 prosent.

– Vi selger som hakka møkk nå om dagen. Det som er bemerkelsesverdig er at kapasiteten til Tyrkia, som var på topp i 2013 med ca. 240.000 reisende, nå er mer eller mindre «overført» til andre reisemål. Det legger et rimelig sterkt press på sengene i spesielt Spania og Hellas, men også i Kroatia og Bulgaria merker vi dette godt, sier Grønli.

Svak krone ingen hindring

De som håper å kunne plukke blant de ultrabillige restplassene på slutten av ferien, bør ikke være for optimistiske. Restplassene som ligger ute nå selges ikke langt unna normalpris.

– Men etter skoleferiens slutt, i midten av august, er det prisfall i år som før, sier Haug.

At den mistrøstige valutasituasjonen for den norske kronen ikke har påvirket reisesalget negativt, forklarer Haug slik:

– Folk skjermer sommerferien. Selv om kronen er svak vil de fleste oppleve at prisnivået i Hellas, Spania og spesielt Kroatia fortsatt er så mye lavere enn her hjemme at det fremdeles oppleves som rimelige ferieland, mener han.

Han tror kundeopplevelsen blir bedre når selskapet får flere fly av den nye typen, ikke minst for de lengste reisene i Europa som varer i opptil seks timer og som går til Kanariøyene. Da kan det komme godt med at alle setene er utstyrt med USB-lader og intranett i kabinen der reisende kan laste ned underholdning.