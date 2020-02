Koronaviruset sendte Oslo Børs ned 4 prosent

Saken oppdateres

Oslo Børs åpnet med et kraftig fall mandag formiddag. Etter halvannen times handel har hovedindeksen falt hele 3,5 prosent til 904,2 poeng.

Ved stenging 16.30 mandag ettermiddag var hovedindeksen ned 4 prosent.

Sjefstrateg i Nordea Wealth Management, Erik Bruce følger situasjonen tett. Han sier fabrikker i Kina er stengt, konsumenter holder seg hjemme, og antall reisende har gått kraftig ned i landet.

Nå frykter markedet at dette også kan skje i andre land.

– Det er et kraftig børsfall verden rundt. Markedet har trodd viruset har vært et Kinesisk fenomen, men nå ser vi at det sprer seg til stadig flere land, i et større omfang. Frykten for ytterligere spreding er det som senker markedene.

Fallet i Oslo kommer etter en markant nedgang ved de fleste børsene i Asia. Handelen der preges av nyheter om at koronaviruset har spredt seg og flere er meldt døde.

I morgenrapporten for Norge fremhever Nordea at situasjonen trolig blir verre før den kan bli bedre.

– Markedet priset inn et «V»-formet forløp, der korona kun ville gi en midlertidig effekt før veksten etter et kvartal skulle komme kraftig tilbake. Dette bildet ser ut til å stå for fall. Over helgen har antallet nye tilfeller utenfor Kina steget betydelig, blant annet i Sør-Korea, Italia og Iran. Det gir ny frykt i markedet for at effektene av Corona-viruset blir mer enn kun ett kvartal. Og trolig har markedet rett, heter det, ifølge NTB.

Børsfall over hele Europa

Ved de toneangivende børsene i Europa går det også bratt nedover. I London har FTSE 100-indeksen falt 3,1 prosent, mens CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt har falt henholdsvis 3,5 og 3,7 prosent.

I Italia, som mandag kunne melde om nok et virusdødsfall, er det satt i verk en rekke tiltak for å hindre smitte. Ved børsen i Milano har FTSE MIB-indeksen falt hele 4,4 prosent.

Bruce forklarer at Oslo Børs er tett knyttet opp til det internasjonale markedet. Han trekker spesielt frem børsens store vekt av råvareselskaper.

– Oljeprisen faller kraftig. Det rammer naturligvis Norge. I tillegg er norske bedrifter avhenging av verden, og når etterspørselen der ute synker vil det gi utslag, sier Bruce.