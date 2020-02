Vinmonopolet kan likevel opplyse om nyheter

– Vi har i dag presisert i et brev til Helsedirektoratet at det ikke foreligger noe generelt forbud mot å informere om at man har nye produkter i sitt sortiment. Det innebærer at Vinmonopolet og andre aktører kan informere kundene om hvilke produkter som er nye i sortimentet, sier helseminister Bent Høie (H) i en kommentar til NTB.

Det vakte reaksjoner da Helsedirektoratet vedtok at hylle-etikettene med «Nyhet» som var satt opp ved utvalgte varer hos Vinmonopolet, er ulovlig alkoholreklame.

Statsråden legger til at det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelte tilfelle av om informasjon om at en vare er ny i sortimentet, er nøytral informasjon som kan vurderes som utenfor reklamebegrepet.

– Informasjonen må formidles på en slik måte at den ikke virker salgsfremmende, og den må ikke utmerke seg i forhold til annen informasjon om produktene, sier han.

Godt mottatt

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H), som sitter i helse- og omsorgskomiteen, hilser departementets presisering velkommen.

– Det er godt nytt for forbrukere at vi kan se hvilke viner som er nye i sortimentet uten å måtte spørre de som jobber på Vinmonopolet. Det var i overkant rigid at Vinmonopolet ikke fikk lov til å opplyse om at nye varer var nyheter, særlig når de kunne opplyse om nyheter på nettsiden sin, sier hun til NTB.

Helsedirektoratet bekrefter overfor NRK at de har mottatt brevet, men sier at de ikke kan uttale seg om saken før de har fått lest igjennom innholdet.

Ikke nødvendig for kunden

Det var etter en gjennomgang av taxfreebutikken på Oslo lufthavn og Vinmonopolet på Storo i Oslo at direktoratet konkludert med at det ikke er nødvendig å opplyse om at noe er en nyhet for at kunden skal kunne velge riktig vare.

Det kan derimot bruken av ordene «søt» eller «økologisk» være, fordi disse betegnelsene baserer seg på fakta om produktene, mente direktoratet.

– Vi har ikke noen intensjon om å selge mest mulig alkohol, sa Halvor Bing Lorentzen, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Vinmonopolet, til NTB.

Han forteller at Vinmonopolets vareutvalg fornyes annenhver måned. Noen varer går ut, mens andre kommer inn.

– Mange av våre kunder er svært interessert og kommer gjerne for å spørre om nyheter. Vi har sett på dette som en faktaopplysning, sa han.