Regjeringen endrer permitterings- og skattereglene for bedrifter

Saken oppdateres

Oljeprisen, kronen og børsene har stupt.

De siste ukene har koronaviruset lagt press på verdensøkonomien. En oljepriskrig forverret situasjonen kraftig gjennom helgen.

Tirsdag kom et helt ferskt eksempel på koronavirusets effekter. Da varslet flyselskapet Norwegian at de kansellerer 3000 flyvninger frem til midten av juni. Det er 15 prosent av alle selskapets flyvninger.

Koronavirusets effekt på norsk økonomi er bakgrunnen for at statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner tirsdag presenterer tiltak.

Kommer med strakstiltak

– Koronaviruset setter oss alle på prøve, sier Solberg under en pressekonferanse på Statsministerens kontor.

Hun poengterer at viruset først og fremst er alvorlig på grunn av det truer folks liv og helse, men at det rammer hardt også utover dette.

– Mange bedrifter merker konsekvensene av at verdensøkonomien har bremset betydelig. Derfor kommer regjeringen med strakstiltak for å bøte på dette, sier Solberg.

Hun skisserer tiltak for tre ulike faser:

Fredag kommer regjeringen med nødvendige strakstiltak for å motvirke konkurser og oppsigelser.

Regjeringen vil komme med ytterligere konkrete tiltak for bransjer som er spesielt hardt rammet, som fly- og reisenæringen.

De jobber også med å få på plass generelle tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien. Disse skal kunne settes inn når behovet oppstår.

Får utsatt formuesskatt

Den første fasen innebærer strakstiltak. Sanner trekker frem noen konkrete endringer innenfor dette: Permitteringsregler vil bli endret, og skattereglene vil justeres.

Endringene i permitteringsreglene handler om at perioden arbeidsgivere må betale lønn for ansatte ved permitteringer, kortes ned.

– Da vil bedriften få bedre likviditet. Staten vil rett og slett ta en større del av byrden, sier Sanner.

Skatteendringene handler om at regjeringen nå åpner for at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

– Det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av at kundene svikter, sier Sanner.

Han forklarer at det vil gjøre det enklere å få kortsiktige lån i bankene i en overgangsperiode.

Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal også få utsatt betaling av formuesskatt.

I tillegg vil regjeringen finne konkrete tiltak for å hjelpe flybransjen. Dette tilhører gruppe nummer to av de tre fasene Solberg skisserer.

Olav Olsen

– Blir verre før det blir bedre

– Vi er opptatt av at tiltakene skal være avgrenset i tid, slik at vi ser effekten av tiltakene i det tidsrommet vi har utfordringer, sier Solberg.

Sanner påpeker at det er vanskelig å si akkurat hvor store og langvarige de økonomiske konsekvensene av situasjon faktisk blir.

– Men vi vet at det høyst sannsynlig blir verre før det blir bedre fordi sykdommen sprer seg.

Norsk økonomi rammes hardt

De økonomiske omveltningene som skjer nå som følge av virus og oljepriskrig, kan ramme norsk økonomi og næringsliv på mange områder: