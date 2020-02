Krisetall for XXL. Sportskjeden står i fare for å bryte lånevilkår, og aksjen stuper på børsen.

Dårlige vinterforhold setter sitt preg på sportsvaremarkedet. Uken startet med at kjeden bak G-sport/G-Max og Intersport slo seg konkurs og sluttet med svake tall for XXL.

– Resultatene i fjerde kvartal 2019 er skuffende, og XXL fortsatte å tape andeler i et vanskelig marked innen sportsvarehandel, heter det i kvartalsrapporten, som ble lagt frem fredag morgen.

Omsetningen falt 10 prosent fra fjerde kvartal i 2018, til drøyt 2,3 milliarder kroner. Resultatet før skatt i fjorårets tre siste måneder var minus 460 millioner kroner, mot 55 millioner kroner i pluss i samme periode i 2018.

Resultatet preges av at kjeden gjør en ekstraordinær nedskriving av varelageret på 385 millioner kroner. Det gjør at varelageret nå er verdt 2,8 milliarder, ned fra 3,2 milliarder ved utgangen av 2018.

Da handelen ved Oslo Børs startet fredag formiddag, falt XXL-aksjen umiddelbart nærmere 20 prosent. Det siste året har den mistet to tredjedeler av sin verdi.

Fakta: XXLs kvartalsresultat Nøkkeltall fra XXL ASAs resultat for fjerde kvartal 2019. Tall for samme periode i 2018 i parentes. * Driftsinntekter: 2.319 millioner kroner (2.569 millioner kroner) * Driftsresultat: -412 millioner kroner (64 millioner kroner) * Resultat før skatt: -460 millioner kroner (55 millioner kroner)

– Vi må gjøre det morsomt å gå i varehusene

Samtidig varsler sportskjeden at de tøffe forholdene gjør at den står i fare for å bryte vilkårene for lån mot slutten av første kvartal 2020. XXL undersøker nå alternativer for langsiktige kilder til finansiering.

Sportskjeden opplyser også at omsetningen i januar i år falt 22 prosent sammenlignet med januar 2019. Alle markeder er krevende, til tross for at vintersesongen har vært god i Østerrike og Finland.

Hugo Maurstad, som bare har vært styreleder i XXL siden november i fjor, åpnet resultatfremleggelsen fredag med å si at han ser frem til ny konsernsjef Pål Wibe er på plass i april.

– Gitt dagens situasjon mener jeg det er riktig å dele hvordan styret ser på situasjonen. Det er et utfordrende marked, men vi er sikre på at vi har et godt utgangspunkt for å komme best ut av alle aktørene.

Maurstad er partner i oppkjøpsfondet Altor, som kontrollerer rundt 20 prosent av XXL. Han sier netthandel i fremtiden vil bli enda viktigere enn før, men understreket at styret fremdeles har tro på de fysiske butikkene.

– Vi må gjøre det morsomt å gå i varehusene. XXLs varehus var bedre for tre år siden enn de er i dag. Vi har ikke brukt nok tid på å utvikle de fysiske butikkene og gjøre dem attraktive for kundene våre. Dette forventer vi en bedring på.

På resultatfremleggelsen ble det varslet et snarlig salg i de store markedene. Kjeden har fremdeles 50.000 ski på lager.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Turbulente år

XXL har vokst hvert år fra oppstarten i 2001 til 2017, men de siste par årene har vært blytunge. 2018 endte med to sjefsavganger, store tap og et børsfall på 70 prosent. I tillegg til svake resultater, har det stormet rundt sportskjeden av flere årsaker i 2019.

I juni ble det kjent at sjefer ved norske varehus i flere år har brukt armhevinger som en straffereaksjon overfor ansatte.

Sjefen for den svenske avdelingen gikk i mai av med umiddelbar virkning etter et krenkende innlegg om klimaaktivisten Greta Thunberg på hans Facebook-profil.

I august tok XXL selvkritikk for sin tøffe ledertrening, som i flere år hadde navnet «krigsskolen», der det ble brukt straffemetoder som helling av iskaldt vann over hodet på ansatte iført undertøyet.

Fire tidligere selgerledere i XXL sto frem i E24 og fortalte om langvarig og systematisk prisjuks.

En gransking viste at det i løpet av en treårsperiode er blitt utført 1350 timer arbeid i kjeden som de ansatte ikke har fått betalt for. De ansatte ble tilbudt øl i stedet for lønn.

Øivind Tidemandsen er grunnlegger og største aksjonær i sportskjeden gjennom selskapet Dolphin Management. Han har også grunnlagt elektronikkjeden Power og interiørkjeden Home & Cottage. Etter et tungt 2018 ble Tiedemandsen i en periode involvert i den daglige driften, men han fungerer nå som ordinært styremedlem i selskapet.

XXL er Nordens største sportskjede med i overkant av 5000 ansatte på tilsammen 86 varehus i Norge, Sverige, Finland og Østerrike.