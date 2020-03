Polarn O. Pyret-eier søker konkursbeskyttelse

Svenske RNB Retail and Brands, som står bak Polarn O. Pyret og også herremerket Brothers, har søkt om såkalt «företagsrekonstruktion» ved tingretten i Stockholm.

Ifølge egen hjemmeside har Polarn O Pyret 21 butikker og en outlet-store i Norge. Alle butikker, bortsett fra utsalget på varehuset Steen & Strøm i Oslo, er midlertidig stengt fra og med i dag mandag 23. mars.

Alle 120 ansatte i den norske virksomheten er permittert, opplyser daglig leder Åse Tosterud-Bunæs i Polarn O. Pyret Norge.

– Vi stenger butikkene og permitterer de ansatte for å redusere smittefare, men også på grunn av økonomiske tap. Koronaviruset slår oss ekstremt hardt, og omsetningen er radert bort. Omsetningen har falt 90 prosent etter viruset, sier Tosterud-Bunæs.

Likviditetsskvis

Beslutningen blir gjort på grunn av en likviditetskrise, som kommer som en direkte konsekvens av utbruddet av koronavirus.

Det kommer frem i en pressemelding.

Svenske selskaper som har økonomiske problemer kan søke företagsrekonstruksjon i stedet for å gå konkurs, i de tilfeller hvor det er mulig at de kan overleve.

Dette kan enklest sammenlignes med det som i noen land kalles konkursbeskyttelse.

Under konkursbeskyttelsen kommer selskapet til å holde både fysiske butikker og nettbutikken åpen.

Aksjen stuper

«Rekonstruksjonene er nødvendige, delvis for kortsiktig å gi selskapene forutsetninger om å komme seg gjennom den ekstreme situasjonen som covid-19 innebærer, og delvis langsiktig for å gi selskapene tiden som trengs for å løse den finansielle situasjonen,» skriver selskapet dagens melding.

RNB-aksjen dundrer nedover på Stockholmsbørsen etter nyheten, og faller i skrivende stund 38,13 prosent.