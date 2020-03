Hver syvende lønnstager i næringslivet er blitt ledig i mars

I helgen fra og med fredag til og med søndag kom det inn 37.900 nye søknader om dagpenger til Nav.

Dette fordeler seg med drøyt 3400 nye søknader om ordinære dagpenger og knapt 34.500 nye søknader ved permittering.

De to siste ukene har det dermed kommet i alt 225.400 nye søknader i alt. Av disse gjelder drøyt 206.600 søknader ved permittering.

Hver syvende har mistet jobben

Inkludert de som var registrert helt ledige før koronakrisen satte inn, er Norge nå anslagsvis oppe i rundt 320.000 personer helt ledige. De fleste av disse er permitterte.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO tar utgangspunkt i at det er drøyt 1,6 millioner lønnstagere i privat sektor.

– Den anslåtte økningen i arbeidsledigheten siden utgangen av februar tilsvarer vel 15 prosent, eller hver syvende, av lønnstagerne i fastlandsbedriftene. Og da har det gått under to uker siden nedstengningen av Norge startet. Dette er skremmende tall som dessverre vil bli enda verre, sier han.

Berit Roald, NTB scanpix

Rekord i ledighet

Dørum minner om at ledigheten var 5,3 prosent ved utgangen av mandag i forrige uke.

– Etterpå har vi fått drøyt 173.000 nye søknader om dagpenger. Disse søknadene tilsvarer 6,2 prosent av arbeidsstyrken. Selv om noen også kan ha gått ut av ledighetskøen, er ledigheten nå godt over 11 prosent, sier han.

Dette er rekord i Norge i årene etter krigen. Den forrige rekorden var på drøyt 6 prosent i mars 1993.

Antall nye søknader synker

«De strengeste tiltakene Norge har satt i verk i fredstid» begynte å gjelde fra 12. mars klokken 18. Da ble skoler og barnehager stengt. Særlig fra mandag 16. mars har antall nye søknader gått kraftig opp.

Men antallet nye søknader viser en stekt synkende tendens siden toppen tirsdag i forrige uke.

På ukedagene falt antall nye søknader ved permittering fra 59.900 tirsdag i forrige uke til knapt 21.700 forrige fredag. Det tilsvarende fallet for ordinære dagpenger, det vil si ved ledighet av andre årsaker enn permittering, sank fra drøyt 3700 til 1900.

Tror ikke det er over

Dørum tror ikke den synkende tendensen for nye søknader betyr at dette er over.

– Vi har gjort unna virkningene av den umiddelbare nedstengningen. Men det vil komme nye permitteringer når også underleverandørene etter hvert blir truffet, sier han.

Fredag i forrige uke svarte fire av fem bedrifter i NHOs spørreundersøkelse at de vil permittere flere.

Tallene viser at antallet nye søknader er mye lavere lørdager og søndager. Antall nye søknader de to helgedagene i forrige uke ligger noe over lørdag og søndag i uken før. Men da var permitteringen bare så vidt begynt.

Nav gjør sitt beste

Kapasiteten hos Nav er sprengt.

– Nav får nå et svært høyt antall søknader og henvendelser, og vi gjør nå alt vi kan for at folk får pengene sine. Vi ber om at de som kan ta i bruk digitale tjenester oppsøker nav.no for å finne svar på det de lurer på. Her oppdaterer vi informasjon til brukere og arbeidsgivere så raskt vi kan, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Korona fører også til flere sykmeldinger.

Fra og med fredag til og med søndag er det 1197 nye sykefraværstilfeller der det er påvist eller mistanke om Covid-19. Siden 8. mars er det totalt registrert 23.800 slike sykefraværstilfeller, melder Nav.

Svært oppdaterte tall

Nav leverer trolig de mest oppdaterte, daglige tallene i noe land i verden.

I USA blir for eksempel tallene offentliggjort bare for hver uke og med fem dager etterslep. De siste tallene i USA kom torsdag i forrige uke og dekket uken frem til lørdag 14. mars. De viste 281.000 nye søknader om ledighetstrygd.

Når det i Norge frem til søndag var kommet drøyt 225.000 nye søknader, så er det lett å skjønne hvilke tall som er i vente i verdens største økonomi.