Aksjekursen sank hele 18 prosent i timene før selve handelen på New York-børsen åpnet torsdag.

Selskapet hadde et overskudd på 37 millioner dollar i tredje kvartal, et kraftig fall fra 789 millioner dollar som var overskuddet i samme periode i fjor. Justert for visse poster var resultatet i tredje kvartal 2018 106 millioner dollar, ifølge Finansavisen.

Inntektene steg ni prosent til 824 millioner dollar, noe som også var lavere enn analytikernes spådommer.