Om de var fly forbannet, vet vi ikke, men på lørdag demonstrerte en gruppe på 80 personer på Zürich flyplass hvor de ifølge Reuters ga ut ark, sang og oppmuntret reisende om ikke å fly i år 2020.

Men så spørs det da. Om folk kjenner nok på flyskammen sin til å faktisk gjøre noe med det.

– Vi ser ikke tegn til at folk holder tilbake, vi opplever faktisk det motsatte, sier Carsten Spohr, direktøren i tyske Lufthansa, som ifølge Reuters forventer at passasjertallene stiger med 4 prosent i år.

Med både flyselskapene Brussels, Swiss og Austrian airlines i tillegg til Eurowings og naturligvis Lufthansa under vingene, leder han det største flykonsernet i Europa.

Espedal, Jan Tomas

– Klimadiskusjonen stopper ikke reisebestillingene. Folk vil fly, sier Spohr.

Rekordmåned i SAS

På spørsmål om SAS har oppdaget noe til «Greta-effekten», oppkalt etter den svenske aktivisten og 16-åringen Greta Thunberg som har satt nyordet «flyskam» på agendaen, sier kommunikasjonsdirektør Karin Nymann til Aftenposten at «vi har ikke sett noen nedgang på trafikken i Norge – det er et langt land og man behøver å fly».

– Men det er klart at klimadebatten har vært en del av nedgangen i andre kvartal i Sverige. Og Greta Thunberg har sikker påvirket svenskene, sier hun.

– Debatten i Sverige har jo vart lengre enn i Norge. I fjor snakket «alle» om å slutte å fly helt, mens i år går det mer på å finne alternativer for å gjøre flyselskapene mer miljøvennlige, sier Nymann i SAS og ramser opp kommende tiltak for lettere fly, matsvinn og nytt biodrivstoff.

– Vi skal fjerne taxfree om bord for å gjøre flyet lettere og samarbeider med Airbus om det første kommersielle elflyet, sier Nymann.

SAS opplevde altså en passasjernedgang innenriks i Sverige i andre kvartal i år (som betyr februar, mars og april for SAS), men Nymann rapporterer om at SAS i juni derimot hadde et rekordantall passasjerer på en enkel måned, med tre millioner reisende totalt.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Bør ikke handle om å fly mindre

Norwegian merket en nedgang på 1 prosent i juni.

Et fall på over 20.000 passasjerer i samme sommermåned sammenlignet med året før er litt uvanlig for et flyselskap, men skyldes i størst grad at de har 18 Boeing 737 Max på bakken, ifølge Norwegian.

– Det er vanskelig å si om flyskam har hatt en effekt på det norske passasjertallet. Men vi mener diskusjonen ikke bør handle om å fly mindre, men å fly mer miljøvennlig, sier presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm til Aftenposten.

Han presiserer at selskapet nå ikke fokuserer på vekst, men heller på profitt ved å reforhandle avtaler og kutte kostnader innad. Men Hjørnholm bekrefter at de skal opprettholde ruter, avganger og billettpriser.

– Hva betyr det å fly miljøvennlig?

– På kort sikt er det beste vi kan gjøre, som selskap, å investere i nye, mer drivstoffeffektive fly. Nye fly er 25 prosent mer drivstoffeffektive enn de gamle, og Norwegians fly er i gjennomsnitt 3,8 år gamle.