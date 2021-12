Listhaug krever forklaring fra Vedum om lønnsstøtte

Frp-leder Sylvi Listhaug krever at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forklarer seg i Stortinget om lønnsstøtten. Vedum kan ha feilinformert, mener hun.

– At Vedum skyver Esa foran seg, og Esa tilbakeviser hans påstander, gjør at det er nødvendig at Vedum kommer til Stortinget mandag for å redegjøre for saken, sier Frp-leder Sylvi Listhaug (Frp).

NTB

6 minutter siden

– Det er svært alvorlig dersom finansministeren har feilinformert Stortinget om hvilket handlingsrom Norge har i henhold til EØS-avtalen, sier Listhaug til NTB.

Søndag ble det kjent at EØS' tilsynsorgan Esa avviser påstanden fra Vedum om at regjeringen ikke kan gi mer lønnsstøtte på grunn av EUs konkurranseregler.

Ifølge Esa kan det gis inntil 80 prosent i lønnsstøtte, uavhengig av lønnens størrelse. Regjeringen har imidlertid satt et tak på 30.000 kroner.

Fremskrittspartiet krever at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forklarer seg for Stortinget etter at det ble kjent av Esa avviser påstanden om at regjeringen ikke har mer å gå på i lønnsstøtteordningen på grunn av EUs konkurranseregler.

– Grunnen til at vi har kommet dit, er at dette har vært avstemt med Esa tidligere i dag, i en uformell prosess, for å vite at man ikke setter ordningene i fare hvis man går for høyt, sa Vedum da lønnsstøtteordningen ble presentert for Stortinget fredag.

– At Vedum skyver Esa foran seg, og Esa tilbakeviser hans påstander, gjør at det er nødvendig at Vedum kommer til Stortinget mandag for å redegjøre for saken. Fremskrittspartiet kommer til å be stortingspresidenten anmode Vedum om å komme til Stortinget ved slutten av møtet mandag for å svare på spørsmål fra Stortinget, sier Listhaug.

– Lønnsstøtteordningen regjeringen har lansert, er slaktet både av ansatte og bedrifter. Vi mener vi ikke kan gå inn i julen med denne situasjonen, sier hun.

NTB har gjort Vedum kjent med Listhaugs uttalelser, men han har foreløpig ikke svart.