Tusener av elsparkesykler ble tauet inn og betalt av Oslo kommune i 2020

I løpet av fjorårets seks siste måneder ble 3.300 elsparkesykler i Oslo levert inn til inntauingstomta. Regningen er det Bymiljøetaten som har betalt.

Kostnaden for Oslo kommune i sammenheng med rydding av elsparkesykler er fastsatt til omkring 2,4 millioner kroner, ifølge Norde Aker Budstikke. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

12 minutter siden

Fra starten av august til slutten av desember har Bymiljøetaten tatt inn og flyttet 12.565 elektriske sparkesykler i Oslo. Disse ble for eksempel flyttet inntil husvegger eller reist opp om de hadde falt, skriver Nordre Aker Budstikke.

– Dersom det ikke er mulig å flytte på sparkesyklene, så har de blitt tatt inn til inntauingstomta, sier pressekontakt Guro Birkeland Tangen i Bymiljøetaten.

I løpet av det siste halvåret i 2020 ble 3.300 elsparkesykler i Oslo levert dit.

Selskapene som leier ut elsparkesykler i Oslo, har egne ryddepatruljer som skal sikre bedre fremkommelighet. Bymiljøetatens rydding kommer i tillegg.

Kostnaden for Oslo kommunes rydding av elsparkesykler er fastsatt til omkring 2,4 millioner kroner. Tidligere i år vedtok Bymiljøetaten et forslag som innebar et inntauingsgebyr 1.590 kroner for hver elsparkesykkel. Det gjør at etaten kan kreve at eieren dekker utgifter til fjerning og forvaring av kjøretøy, vedtatt.

– Det jobbes nå med hvordan det skal gjøres rent praktisk, og aktører vil også informeres før vi starter med dette, sier Birkeland Tangen til avisa.