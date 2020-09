Hurtigruten kutter midlertidig til to skip

Hurtigruten vil drive ruten mellom Bergen og Kirkenes med kun to skip, i første omgang ut oktober. Koronarestriksjonene gir for få reisende.

MS Polarlys er ett av to skip som skal trafikkere Bergen-Kirkenes framover. Foto: Erik Johansen / NTB

NTB

11 minutter siden

Kuttene skjer i samråd med Samferdselsdepartementet, skriver NRK.

Det er fem skip i trafikk i dag. Skipene som skal fortsette å trafikkere ruta, er MS Kong Harald og MS Polarlys. Skipene MS Richard With, MS Trollfjord, MS Midnatsol og MS Nordlys tas ut av trafikk etter hvert som de ankommer Bergen.

Med to skip i rute, vil de 34 havnene langs ruta få anløp hver femte og sjette dag.

– Vi kan ikke seile med så godt som tomme skip. Derfor må vi som andre aktører innen samferdsel, redusere kapasiteten, sier pressesjef Øystein Knoph i Hurtigruten.

Han legger til at dette dessverre betyr at de ikke vil få like mange ansatte i jobb i høst som planlagt. I august opplyste rederiet at deres opprinnelige plan var å få alle elleve skip i trafikk igjen innen utgangen av september, men på det tidspunktet hadde de vurdert at de ikke skulle seile med flere enn seks skip.

