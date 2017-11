Underskuddet vokste fra 336 millioner dollar i fjorårets tredje kvartal til 619 millioner dollar i årets tredje kvartal.

Men i samme periode har Teslas omsetning økt med nesten 30 prosent til 2,99 milliarder dollar, i overkant av 24 milliarder kroner.

Det voksende underskuddet settes i sammenheng med at selskapets nye billigbil Model 3, bare så vidt er satt i produksjon. Modellen ble introdusert i juli og Tesla opplyste da at 500.000 interesserte personer sto på venteliste.

Tesla-sjef Elon Musk lovet å produsere 1.500 eksemplarer av bilen i tredje kvartal, men i kvartalsrapporten som ble lagt fram onsdag, kommer det fram at produsenten bare klarte å lage 220 biler av denne typen. Tesla sliter med å finne en måte å automatisere byggeprosessen på, forklarer Musk i et brev til aksjonærene.

Forsinkelser ved batterifabrikken i Nevada har også bidratt til situasjonen. Teslas mål var opprinnelig å oppnå en produksjon på 20.000 Model 3-biler per måned innen desember. Dette målet er nå forskjøvet til slutten av første kvartal neste år.

Salget av Model S og Model X steg 4,5 prosent til totalt 25.915 biler. Investorene er imidlertid mer interessert i salgskurvene for Model 3, siden den har et prisnivå som er innen rekkevidde for folk flest.

Tesla-aksjen falt 3,9 prosent da New York-børsen stengte onsdag.

Tesla kunngjorde også onsdag at selskapet vil vise fram en semitrailer 16. november for å vise vogntognæringen hvor langt utviklingen har kommet.