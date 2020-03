Parat: – Avhengig av å ha norske selskap i luften etter krisen

Instagram post by Petter A. Stordalen • Mar 18, 2020 at 3:03pm UTC

Marius Lorentzen

Parat og de tillitsvalgte for pilotene i SAS og Norwegian fikk ingen lovnader fra næringsministeren og samferdselsministeren under sitt hastemøte onsdag – men det bekreftes at regjeringen nå jobber på spreng med en krisepakke til flyselskapene:

– Regjeringen sitter nå og jobber og de har fått i oppdrag av Stortinget om å jobbe med tiltak rettet spesielt mot luftfarten, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

Det var Parat som tok initiativet til møtet tirsdag kveld, etter at det ble klart at den svenske og danske staten stiller opp med milliardgarantier til SAS og svensk luftfart.

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian deltok også på møtet, som ble avholdt over videolink.

Parat mener tiltakene som har kommet på bordet i Norge hjelper, men at mer må til. Den norske regjeringen har så langt varslet kutt i flypassasjeravgiften (fra 1. januar til 31. oktober) og Avinor-avgiftene (fra 13. mars til 30. juni). I tillegg får luftfarten hjelp gjennom de generelle tiltakene innenfor permitteringsregelverket og annet.

– Vi trenger umiddelbar tilførsel av likviditet, for vi er avhengig av å ha norske selskap i luften når denne krisen en gang er over. Vi har dårlig tid, sier Olsen videre.

Parat organiserer både kabinansatte og piloter i SAS, Norwegian og Widerøe og understreker hva de nå prioriterer:

– Vi er opptatt av å redde arbeidsplasser og sikre en viktig infrastruktur. Vi er ikke opptatt av å redde aksjonærene, sier Parat-lederen.

– Hva er det som gjør at tiltakene som har kommet ikke er nok?

– Tiltakene som har kommet er et lite steg på veien, men det må kraftigere tiltak til. Det ser regjeringen på nå, sier Alf W. Hansen, hovedtillitsvalgt i Parat for Norwegian-pilotene.

I Parat ønsker de nå en krisepakke som omfatter både SAS, Norwegian og Widerøe.

– I møtet med statsrådene ble det ikke diskutert detaljer eller konkrete løsninger, men vi ga en oversikt over situasjonen i bransjen nå, forteller Hansen.

Danmark vil gjøre «det som er nødvendig»

Akkurat hva slags type ordning regjeringen nå jobber med er uklart. NHO luftfart, Norsk Flygerforbund og Kabinansattes Forbund skal ifølge NRK ha bedt regjeringen om å stille med seks til åtte milliarder i statlig garanti for norske flyselskap – i første omgang.

– Vi ønsker tett dialog med bransjen, og når Norwegian og Parat ønsker et møte med oss, så stiller vi selvsagt opp. De står i en veldig krevende situasjon, og vi ønsker tett dialog med dem videre i våre løpende vurderinger, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en uttalelse.

SAS-sjef Rickard Gustafson lovpriste tirsdag kveld lånegarantiene som nå har kommet fra Sverige og Danmark, men han vet ikke om det vil være nok. Den danske regjeringen er samtidig klinkende klar på at det vil komme mer om nødvendig:

– Dette er snakk om et første skritt, og den danske stat vil som en langsiktig og ansvarlig medeier fra SAS følge utviklingen tett, og vil gjøre det som er nødvendig for at SAS kommer seg gjennom krisen og fortsatt vil være operasjonell heretter, sa den danske finansministeren, Nicolai Wammen tirsdag kveld.

– Vi er selvfølgelig glad for å se at Sverige og Danmark sender de signalene de gjør. Det er positivt, men det er ikke slik at det fritar den norske staten fra ansvaret om å bidra. Det er jo eierne våre som nå stiller opp for selskapet, sier Jan Levi Skogvang, hovedtillitsvalgt for SAS-pilotene i Parat, med referanse til den svenske og danske staten.

Den norske staten har solgt seg helt ut av SAS.

– De to statsrådene skjønner hvor akutt dette er og tar det på det største alvor, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

