Oppgang på Asias børser

Nikkei-indeksen på børsen i Tokyo steg tirsdag med 6,7 prosent følge av svak yenkurs og oppkjøp fra landets sentralbank. Med Nikkei-indeksens oppgang steg også den bredere sammensatte Topix-indeksen med 1,78 prosent.

Oppgangen tirsdag fortsetter etter at børsen i Tokyo avsluttet 2 prosent opp mandag. Drevet av billig yen og støttekjøp fra Bank of Japan var utviklingen i børsmarkedet i landet som kjerringa mot strømmen sammenlignet med resten av Asia.

Mandag var det til dels saftige børsfall flere steder, særlig i Hongkong der Hang Seng-indeksen falt 4,86 prosent. Også i Fastlands-Kina var det merkbar nedgang på Shanghai-børsen og Shenzhen-børsen.

Men tirsdag beveget også disse børsene seg oppover i kjølvannet av at den amerikanske sentralbanken mandag, amerikansk tid, varslet at den ville gå inn med tunge virkemidler for å holde økonomien gående. Tirsdag steg oljeprisen forsiktig igjen, og de asiatiske børsene reagerte med oppgang.

I Seoul steg Kospi-indeksen med 6,9 prosent, og i Hongkong steg Hang Seng-indeksen 3,8 prosent. I Shanghai steg Composite-indeksen med 1,7 prosent.

På børsen i Sydney i Australia gikk verdiene opp med 2,9 prosent etter at kursene mandag sank med mer enn 6 prosent etter regjeringens beslutning om å innføre merkbare restriksjoner og stenge alle serveringssteder og mange arbeidsplasser.