Ny storby topper lista over verdens dyreste byer

Tel Aviv dytter Paris ned fra førsteplassen på lista over verdens dyreste byer. Oslo havner like utenfor topp ti.

Tel Aviv i Israel er nå verdens dyreste by, ifølge The Economist Intelligence Unit (EIU).

NTB-TT

11 minutter siden

Inflasjon og leveranseproblemer i pandemien påvirker levekostnadene rundt om i verden. Dyrt har blitt dyrere med en inflasjonsøkning på 3,5 prosent – den høyeste på over fem år.

Aller dyrest er det blitt i Tel Aviv i Israel, som bykser fram fra fjorårets femteplass på lista til The Economist Intelligence Unit (EIU), som årlig rangerer de dyreste byene i verden.

Paris, som toppet fjorårets liste, deler nå andreplassen med Singapore. Zürich er på tredjeplass, Hongkong på fjerde, mens New York City er verdens femte dyreste by.

Oslo holder seg unna topp ti med en 11. plass.

– Til tross for at de fleste økonomiene rundt om i verden er på bedringens vei som følge av vaksineringen, opplever mange storbyer en økning i smitte, noe som fører til innstramminger. Dette forstyrrer forsyningen av varer, noe som igjen fører til varemangel og høyere priser, sier Upasana Dutt, leder for verdens levekostnader ved EIU.

EIU venter at levekostnadene vil fortsette å øke til neste år som følge av lønnsøking i mange sektorer. De venter også at sentralbankene øker rentene forsiktig for å bremse opp inflasjonen.