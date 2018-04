Flykonsernet International Airlines Group (IAG), som eier en rekke europeiske flyselskaper, har den siste tiden kjøpt seg opp i Norwegian Air Shuttle, og varslet at målet er å innlede samtaler om et mulig kjøp av hele selskapet.

Dette har fått konkurransemyndigheten i Catalonia (ACCO) til å gå ut med en bekymringsmelding.

Årsaken til bekymringen er at flere av IAGs selskaper er direkte konkurrenter til Norwegian på 17 ruter ut fra El Prat-flyplassen i Barcelona.

Meldingen er også omtalt av den spanske storavisen El País.

Des de l'ACCO alertem que la possible compra de Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian), pel grup IAG podria comportar riscos per a la competència a l'aeroport del Prat i representar una reducció en el benestar dels ciutadans https://t.co/R94aFB2cEh — Aut.Cat.Competència (@competenciacat) April 17, 2018

– Kan ha negative konsekvenser

Norwegian har ruter til 23 destinasjoner fra Barcelona. De spanske IAG-selskapene Vueling, Iberia og nyoppstartede Level, i tillegg til britiske British Airways og irske Aer Lingu, flyr til 120 destinasjoner, ifølge ACCO.

– ACCO mener at denne handelen kan redusere konkurransen og ha negative konsekvenser for beboerne i Catalonia, gitt at begge selskapene er svært viktige for Barcelona El Prat-flyplassen, heter det i meldingen.

Tilsynet, som ifølge El País er en uavhengig myndighet underlagt det katalanske økonomidirektoratet, legger til at dersom IAG kjøper Norwegian, vil konsernet være den eneste operatøren og dermed være i en monopolsituasjon på fire av rutene: Dubrovnik, Göteborg, Los Angeles og Oakland (utenfor San Francisco).

Konkurransen vil reduseres på ytterligere 13 ruter, ifølge ACCO.

Overtar Nikes spanske hovedkvarter

Norwegian styrer svært mye av sin søreuropeiske operasjon fra Barcelona, og skal ifølge El País overta den amerikanske sportsgiganten Nikes spanske hovedkvarter i byen.

Eksperter Aftenposten har snakket med tror et eventuelt oppkjøp ikke vil ha særlig stor betydning for Norwegians ruter i og fra Norge, ettersom dette er en relativt lønnsom operasjon.

Den første oppkjøpsmeldingen, og påfølgende rykter og spekulasjoner av ulike slag, har fått aksjekursen i Norwegian til å klatre fra 179 kroner pr. stykk for en uke siden til 305 kroner onsdag denne uken.

Det er en oppgang på drøyt 70 prosent, noe som trolig får Norwegian-eier Bjørn Kjos til å gni seg i hendene.

Onsdagens børsopptur kom etter meldinger om at storbanken JP Morgan skal ha blitt hyret inn for å skaffe IAG finansiering for oppkjøpet, og at dette kan beløpe seg til 42 milliarder kroner, inkludert selskapets høye gjeld.

GUSTAU NACARINO / X00435

Direkte konkurrenter

International Airlines Group (IAG) eier blant annet spanske Iberia, British Airways, spanske Vueling og irske Aer Lingus. I tillegg har IAG nylig startet opp flyselskapet Level, et lavpriskonsept for transatlantiske ruter basert på Iberias fly og besetning.

Dermed er Norwegian, med både europeiske og interkontinentale ruter fra blant annet Spania og Storbritannia, blitt en direkte konkurrent til alle IAGs flyselskaper.

Bjørn Kjos er, via holdingselskapet HBK Holding AS, største eier i Norwegian.

Qatar Airways er, med 20 prosent av aksjene, den største eieren i IAG.