Temperaturen på den norske netthandelen er kraftig økende, og i inneværende år vil verdien av varer kjøpt digitalt for første gang overstige 100 milliarder kroner.

Tall fra ulike kundeundersøkelser viser at nordmenn i voksende grad kjøper reiser, forsikringer, pengespill, billetter samt klær og kosmetikk på nettet.

Det finnes imidlertid ett bestemt unntak:

Julegaver.

De skal ikke kjøpes på nettet, men i et klassisk butikklokale.

Virke overrasket

En undersøkelse som analyseselskapet Sentio Marketing har gjort for BN Bank nå i november, viser at bare to av ti sier at de skal kjøpe julegaver på nettet.

Den lave andelen overrasker direktør for faghandel i Virke, Bror William Stende:

– En tilsvarende undersøkelse for tre år siden viste at fire av ti sa at de ville handle julegaver på nett. Netthandel er enda mer modent nå i 2017, så man skulle tro flere valgte denne handelskanalen, sier han.

– Ritual å gå i butikker

Salgsstuntet Black Friday fikk folk til å strømme til butikkene i forrige uke, mens Cyber Monday satte fart i netthandelen. Når det gjelder det kanskje viktigste gavekjøpet i året, vil nordmenn flest foreta det i et butikklokale.

Avdelingsleder for forbrukerøkonomi i BN Bank, Silje Havdal, har denne forklaringen:

– For mange er det nærmest et juleritual å gå rundt i butikker og handle julegaver, gjerne litt småstresset, sier hun.

To av tre, 61 prosent, svarer at julegavene skal kjøpes slik de alltid er blitt gjort, i en fysisk butikk der man i motsetning til nettet, kan se og undersøke gavene på nært hold. Dette er et antall Havdal ikke har noen tro på vil holde seg.

– Å handle julegaver på nett er nok starten på en voksende trend, tror jeg. Personlig handler jeg nesten alt av julegaver på nett og sparer mye penger på det. Å stresse rundt i overfylte butikker rett før jul kan fort bli dyrt. Det er lett å bare raske med seg noe, for å bli ferdig, uten å se på prisen. Mitt klare råd er derfor å starte julegaveinnkjøp tidlig slik at man har tid til å sjekke hvor man får best pris, sier hun.

BN Banks undersøkelse viser at det er de yngste kundene, de mellom 23 og 35 år, som vil handle gavene på nett.

Skal bruke 11.000 på julehandelen

Stende i Virke minner om at fysiske butikker fremdeles er overlegent størst som kanal for folks handel, julegaver inkludert.

– Det er slik at 90 prosent av handelen foregår i fysiske butikker og fremdeles velger flertallet av oss å handle der. Mange av oss liker å se, ta på og prøve produkter før de kjøpes inn, og der har den fysiske butikken et fortrinn, mener han.

Ferske tall fra hovedorganisasjonen Virke viser at nordmenn flest bruker nær 11.000 kroner på julehandelen.

– Dette er mye penger, men med smart planlegging og smarte innkjøp kan man klare å bruke vesentlig mindre, sier Havdal.

Strammer ikke inn i år

Ifølge BN Banks tall vil rundt en tredjedel av julebudsjettet gå til gaveinnkjøp.

– To tredjedeler går til andre ting enn julegaver, innkjøp av mat og drikke, samt klær, pynt og juletre. Dette er i tråd med tall fra tidligere år, sier hun.