Bankenes skatteløfter møter bred kritikk

– Dette er moro, sa DNBs konsernsjef Rune Bjerke på NRK-nyhetene fredag morgen.

Han hadde stått tidlig opp for å kaste glans over den nye ordningen med aksjesparekonto.

Den er tungt markedsført av bankene - som skattegunstig:

– Det ligger 16 milliarder kroner på gata. Spørsmålet er om Ola og Kari gidder å bøye seg for å plukke opp pengene, sa Norgessjef Anders Skar i nettmeglerselskapet Nordnet til NTB 30. august

– Det har vært et sug i markedet etter et produkt som gjør det lettere og mer skattegunstig å spare i aksjer og aksjefond, sa adm. direktør Snorre Storset i Nordea Norge til NTB.

«Skattereglene som gjelder for Aksjesparekonto er spesielt gunstige», skriver storbanken DNB på sine hjemmesider.

«Spar skatt – du betaler først skatt når du tar gevinsten ut fra kontoen» står det på hjemmesiden til SpareBank1 Gruppen.

Her er Finansdepartementets beskrivelse av ordningen i kortform .

. Her kan du lese enda mer om ordningen og en annen spareordning som kommer denne høsten.

Ny type konto

Den nye ordningen med aksjesparekonto betyr i svært korte trekk at personer kan samle alle sine aksjefond og enkeltaksjer på én konto.

Innenfor denne kontoen kan fondene selges uten at det blir skatt på den realiserte gevinsten. Så kan den reinvesteres innenfor kontoen. Skatten kommer først når gevinsten blir tatt ut av kontoen.

Etter gjeldende regler blir gevinster på aksjer og aksjefond beskattet hver gang de blir realisert.

Spørsmålet er om de nye kontoene betyr lavere skatt eller om det bare er en forenkling av aksjesparingen?

Ikke skatt å spare

Finansdepartementets drøfting av ordningen har et annet budskap enn det finansnæringen har.

Bare i helt spesielle tilfeller er det litt skatt å spare. Vanligvis er det null.

I forslaget som ble sendt til Stortinget i fjor høst står det: «Skatteutsettelsen skal (...) over tid ikke gi en skattebesparelse for aksjonæren, men kun påvirke tidspunktet for beskatningen».

Sagt på en annen måte: Skattereglene er slik at det for en gitt investering er uten betydning for avkastningen etter skatt

om gevinster realiseres, beskattes og reinvesters underveis mot et sluttidspunkt, eller

om all skattlegging utsettes til slutt.

Samme skatt med og uten konto

Finansdepartementet skriver også: «I nåverdi skal skatten utgjøre det samme enten gevinsten reinvesteres innenfor kontoen og så skattlegges ved senere uttak, eller først tas ut og skattlegges og så reinvesteres utenfor kontoen».

Altså: De som har fondsandeler innenfor aksjesparekontoen og de som ikke har slik konto skal ha samme skatt på sine aksjefond, alt annet likt.

«Nåverdi» betyr at alle gevinster, tap og skatter på ulike tidspunkter ved hjelp av en rentesats blir regnet om til en sammenlignbart pengebeløp i dag.

Sparer ikke skatt

– Det er i teorien ingen skattebesparelse ved å bruke en aksjesparekonto. Skatten skal uansett betales når avkastningen tas ut av kontoen, sier skatteprofessor Annette Alstadsæter ved Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.

Hun tror likevel ordningen er bra, men av andre årsaker enn skattebesparelse.

– Dette gjør kjøp og salg av aksjer og aksjefond enklere for folk flest, blant annet ved at en slipper skatteoppgjør ved hvert salg. Det kan også gjøre det lettere å flytte mellom ulike fond, sier hun.

Rush i bankene

1. september gikk startskuddet for den nye ordningen med aksjesparekonto. Det er nå et stort rush av folk som vil opprette slik konto.

Frem til 31. desember i år kan eksisterende andeler i aksjefond overføres til den nye kontoen uten at det fører til skatt på opparbeidet gevinst. Den blir utsatt til gevinsten blir tatt ut.

Hvis overføringen skjer etter nyttår, vil det bli sett på som realisasjon av andeler og dermed blir det skatt på gevinsten. Men reglene er slik at i dette tilfellet blir skatten på gevinsten tilsvarende lavere i fremtiden.

Over tid går dette opp i opp.

Forbrukerrådet reagerer

Forbrukerrådet liker ikke bankens markedsføring av ordningen.

«Forbrukerrådet reagerer også på uttalelser i mediene om at ordningen gir «skattefritak», «skattefri gevinst» og «slipper skatt på gevinsten», uten å omtale at skatten ikke forsvinner, men utsettes», skriver rådet i en pressemelding.

– Enkelte aktører skaper et inntrykk av at dette er et gigantisk skattefradrag. Men det er himmelropende forskjell på å slippe å betale en regning og det å utsette en regning, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Han sier rådet likevel er positive til ordningen, selv om det ikke er skatt å spare.

Gjentar budskapet

Aftenposten har vist Finansdepartementet vurderinger tekst til DNB, Nordea og Anders Skar i Nordnet.

DNB ser ikke noe behov for å kommentere Finansdepartementet drøfting. Nordea gjentar at ordningen er «skattegunstig» ved at den gir mulighet til å realisere gevinster samtidig som skattes utsettes.

Anders Skar i Nordnet sier at deres bekymring har vært at sparerne ikke flytter sine fondsandeler før nyttår.

– Vi har ønsket å illustrere dette med et enkelt overslag over hvilken skatteutsettelse norske småsparere da går glipp av, sier han.