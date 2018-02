Telenor kutter 115 årsverk

− Telenor skal lede an i det digitale skiftet i en tøff konkurransesituasjon. Det gjør at vi må endre måten vi jobber på og redusere kostnader, sier Berit Svendsen, som leder Telenor Norge.

I dag er det i overkant av 900 ansatte i divisjonen. De største endringene skjer innen IT.

− Det er krevende å gjøre endringer som medfører at gode kollegaer mister jobben. Vår viktigste prioritering nå er å ivareta medarbeidere som står i en krevende omorganisering, samt sørge for en god prosess for dem som blir berørt, sier Svendsen.

En del av bemanningsreduksjonen vil ifølge Telenor kunne løses med naturlig avgang, mens de øvrige vil få tilbud om sluttavtale med omstillingsbistand.

Ifølge El- og IT-forbundet i Telenor kommer beslutningen til å gå hardest ut over IT-avdelingen i Telenor, der 60 ansatte blir overtallige. Forbundet opplyser i en pressemelding at de har påpekt overfor Telenor at det vil ta tid før de får full effekt av tiltak som allerede er igangsatt. I tillegg mener de at omfanget av nedbemanningen kan være for høyt, og at det kommer for tidlig.

– Vi frykter at nedbemanningen gir dårligere kontroll over arbeidssituasjonen, og at det vil forplante seg til resten av organisasjonen. Stadige omstillinger som følge av nye oppgaver, kan skape rollekonflikter og økt usikkerhet for dem som blir igjen, noe som vil påvirke arbeidsmiljøet negativt, sier Kosom Alexsander Skaale, som er hovedtillitsvalgt for El- og IT-forbundet i Telenor Norge.