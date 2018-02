Statoil skryter av sin grønne satsing – men bruker mer enn 95 prosent av investeringene på olje og gass

Statoils konserndirektør Irene Rummelhoff utelukker ikke at Statoil må kjøpe fornybare selskaper for å nå sine mål om å bli et grønnere selskap.

– Frem mot 2030 skal vi bruke opp mot 100 milliarder kroner på fornybar energi. Det er mye penger det. Det påhviler meg et stort ansvar for å komme opp med nok gode verdiskapende muligheter, sier Statoils konserndirektør for nye energiløsninger, Irene Rummelhoff til Aftenposten. – Kan dere klare denne omstillingen bare ved organisk vekst, eller må deres kjøpe fornybarselskaper?