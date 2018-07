– Det er bedre balanse i tilbud og etterspørsel i oljemarkedet. Det gjør at prisen raskere reagerer på politisk uro, forklarte finansdirektør Hans Jakob Hegge i Equinor på en pressekonferanse torsdag.

Oljepris på godt over 100 dollar fatet, slik situasjonen var før oljeprisfallet i 2014, tror ingen på.

Da daværende Statoil, nå Equinor, sist høst la frem prognoser for oljeprisen, var spådommen at det ville ta noe lengre tid før prisen nådde 75 dollar i gjennomsnitt. Den gang mente man det ville skje først i 2022. Da Equinor la frem sine tall for andre kvartal torsdag, justerte selskapet dette til at prisen vil nå dette nivået i 2020.

Den gjennomsnittsprisen som Statoil oppnådde for sin oljeproduksjon i første hvalvår var i gjennomsnitt på 63 dollar fatet.

Finansdirektør Hans Jakob Hegge i Statoil legger vekt på at endringene i oljeprisprognosene ikke er dramatiske. Han understreket at markedene vil se betydelige svingninger i oljeprisen som følge av politiske hendelser, men at den over tid vil ligge stabilt høy.

Trekker i ulike retninger

Hegge pekte på at det er ulike forhold som trekker i forskjellige retninger. Politisk uro, ikke minst forholdet mellom USA og Iran, er blant de ting som trekker i retning av en høyere oljepris.

Dersom en produsent faller ut av markedet, vil det føre til prisoppgang. Men dette kan igjen motvirkes av tiltak fra Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) som historisk både har kuttet og økt produksjonen for å stabilisere prisen. Økt innenlandsproduksjon av olje, ikke minst skiferolje, i USA kan dempe prisen.

Hegge viste også til vekst i verdensøkonomien og nevnte USA, Kina og India som land med betydelig vekst. Dette vil føre til økt etterspørsel som kan gi økte priser.

Et fat Nordsjøolje ble torsdag omsatt til 74,60 dollar fatet (et fat er 110 liter). I første halvår oppnådde Equinor en gjennomsnittlig oljepris på 63 dollar fatet. Det er 35 prosent høyere enn samme periode i 2017, da selskapet fikk 46,7 dollar fatet. Prisen har svingt fra 62 dollar til over 78 dollar i løpet av første halvår i år.

Mindre optimistisk på sikt

Equinors finansdirektør var ikke like positiv når det gjelder oljeprisen på lengre sikt. For et halvt år siden trodde selskapet at oljeprisen ville være i gjennomsnitt på 80 dollar fatet i 2025 og 84 dollar i 2030. I de nye prognosene er dette justert ned til 77 dollar i 2025 og 80 dollar i 2030.

Andre som analyserer oljemarkedet tror også på en høy pris fremover.

Pareto Securities oljeprisprognose fra juni tror at oljeprisen skal opp i 80 dollar allerede i 2019, og at snittet for året i år blir 76 dollar. I 2020 tror Paretos oljeanalytikere at oljeprisen når toppnivå på 83 dollar fatet og at den faller og langsiktig vil ligge rundt 70 dollar.

Positive til gasspriser

Equinor er en betydelig leverandør av gass til Europa. Selskapet mener gassprisene vil ta seg opp fremover, men også her er det usikkerhetsfaktorer. Russland er avhengig av inntekter fra sin energisektor, og Hegge mener at både for olje og gassprisen er Russlands opptreden viktig.

– Vi er godt posisjonert for å levere gass til Europa. Vi tror gass har en god fremtid blant annet for å erstatte kull, understreker han.

Han viser også til at innenlands gassproduksjon i EU faller og viste konkret til det nederlandske gigantfeltet Groningen. Dette skaper økt behov for gass.