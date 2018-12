SAS med rekordoverskudd - gir 100 millioner til de ansatte

Tirsdag morgen offentliggjorde flyselskapet SAS resultatene for avvikende regnskapsår, som går fra november til oktober.

– Dette er det sterkeste resultatet på mange år, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS.

Det betyr en gigantpåskjønnelse til de ansatte. Ifølge Nettavisen får SASs 10.000 ansatte 100 millioner på deling.

10.000 kroner til hver

Det tilsvarer 10.000 kroner pr. person, men SAS vil ikke si noe om hvordan utbetalingen skal skje, bortsett fra at den kommer neste år.

– Dette skal vi først si til våre ansatte, før vi går ut eksternt, sier finansdirektør Torbjørn Wist til Nettavisen.

Rekordtallene viser en omsetning på 44,7 milliarder svenske kroner. Året før omsatte selskapet for 42,7 milliarder svenske kroner.

Resultatet før skatt økte fra 1,73 milliarder svenske kroner i 2017 til 2,04 milliarder svenske kroner i år.

Fakta: Nøkkeltall om resultatet Gjelder fjerde kvartal 2018, oppgitt i svenske kroner. Tall fra samme periode året før i parentes. SAS har avvikende regnskapsår, slik at kvartalsresultatene gjelder perioden august-oktober. Driftsinntekter: 12.678 millioner kroner (11.644.millioner kroner)

Driftsresultat: 940 millioner kroner (780 millioner kroner)

Resultat før skatt: 809 millioner kroner (657 millioner kroner)

Konsernsjefen oppsummerer 2018 som et suksessfullt år.

– Over 30 millioner passasjerer har valgt å reise med SAS, noe som er mer enn noen gang. Det viser at vår strategi fortsetter å levere resultater, sier Gustafson.

Til tross for de svært gode resultatene, legger konsernsjefen inn opplysninger om et tøft marked, høyere drivstoffpriser og hvor viktig det er at selskapet ikke slapper av videre fremover.

– Vi kan ikke ta oss råd til å lene oss tilbake og slappe av. Gjennom vinteren, vil kapasiteten i markedet akselerere. Videre vil dagens drivstoffpriser kombinert med en svak svensk krone, bety en utfordring for vår videre vekst, sier Gustafson.

Ser vi på resultatet før skatt, må vi tilbake til 90-tallet for å finne et lignende resultat for selskapet, skriver Nettavisen.