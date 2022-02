Bedrageridømt eks-stortingsrepresentant dropper anke

Tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal vil ikke ta bedrageridommen mot seg til lagmannsretten.

11 minutter siden

Saken oppdateres.

– Mange forhold i dommen jeg er dypt uenig i, skriver Hege H. Liadal i en SMS til Aftenposten.

I slutten av januar ble hun dømt til syv måneders ubetinget fengsel for grovt bedrageri. I tillegg ble hun dømt til å betale tilbake 99.872 kroner til Stortinget. Hun må også betale ca. 30.000 kroner i saksomkostninger.

Dommen kom som følge av at Aftenposten i april 2019 avdekket at Liadal hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget. Stortinget anmeldte Liadal. I etterkant startet politiet etterforskning.

Saken gikk for Oslo tingrett før jul 2021.

Hun forteller at hun har brukt betenkningstiden godt.

– Men livet må videre. Tre år har jeg levd med saken. Det har vært et helvete og jeg orker ikke ny rettssak med å sette livet på vent i minst ett år til. Verken for min eller min families del, avslutter Liadal.

Fakta Saken mot Hege Haukeland Liadal Aftenposten kunne i april 2019 fortelle at Hege Haukeland Liadal hadde levert inn flere fiktive reiseregninger. I mars i fjor ble hun tiltalt for grovt bedrageri – for overtredelse av straffeloven § 372, jf. § 371 bokstav a: «for med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha fremkalt en villfarelse og derved rettsstridig forledet noen til å gjøre noe som voldte tap eller fare for tap for noen. Bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det er begått ved flere anledninger, over lengre tid og lovbryteren har misbrukt verv». Tiltalen gjelder 56 reiseregninger. Påtalemyndigheten oppjusterte i løpet av rettssaken beløpet fra 117.000 til 125.000 kroner. Aktoratet mener reiseregningene fra Liadal kan deles i fire kategorier: Tilfeller der grunnlaget for å skrive reiseregning «gjennomgående ikke er til stede».

Reiser som ikke er tilknyttet stortingsvervet.

Tjenestereiser som ikke gir krav til reiseregning fra Stortinget.

Reiser som gir rett til refusjon, men der det legges på noe som gir større utbetaling. Statsadvokaten droppet tiltalepunkter der beløpet i reiseregningene var mindre enn 500 kroner og, med enkelte unntak, der reiseregningene ble levert lenge etterpå. De prioriterte de reiseregningene der tidspunktet for angivelig reise var veldig tett på når reiseregningene er levert i systemet. Vis mer

Dømt i 47 av 52 punkter

Påtalemyndigheten ba om ni måneders fengsel for Liadal. De mente også at hun burde betale tilbake 107.000 kroner til Stortinget, samt 300.000 kroner i saksomkostninger.

Tiltalen mot Liadal besto av 52 underposter. Retten mener det er bevist at hun bevisst har oppgitt feilaktige reiseregninger for 47 av de 52 tiltalepostene.

Retten mener det er bevist at Liadal har oppgitt reiser til steder hun ikke har vært på. Retten finner det bevist at hun har fått nattillegg uten overnatting og tillegg for bil uten å selv kjøre bil.

Liadal har fremholdt flere ganger at hun ikke husker og at hun har rotet. Men retten mener det er lite sannsynlig at hun ikke skulle ha husket hvor hun reiste, siden reiseregningene i stor grad er levert like etter reisene.