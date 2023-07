Høyre ut mot regjeringen etter Brussel-kritikk om innleie: – Dette har vi advart mot i flere måneder

Regjeringen har hisset på seg Brussel med kraftige innstramminger i bemanningsbransjen. – Dårlig politisk håndtverk, sier Høyres Anna Molberg.

Anna Molberg er oppgitt over regjeringens innstramminger i bemanningsbransjen Vis mer

Norge har innført for stramt regeleverk for bruk av bemanningsforetak. Det mener EØS-tilsynsorganet Esa. De oppretter nå en sak mot Norge for brudd på regler i arbeidslivet.

Det får stortingsrepresentant fra Høyre Anna Molberg til å reagere.

– Regjeringen har overdrevet problemet og har laget et regelverk som i mye større grad ødelegger fremfor å hindre et problem, sier hun til Aftenposten.

Som del av Arbeiderpartiet og Senterpartiets lenge varslede «storrengjøring i arbeidslivet», innførte de sammen med SV i fjor sine kraftige innstramminger i bemanningsbransjen.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Pedersen får Brussel på nakken for regjeringens innstramminger i bemanningsbransjen. Vis mer

De fjernet muligheten for å bruke innleie når arbeidet er av midlertidig karakter. Det ble også innført et totalforbud mot bruk av innleie i bygge- og anleggsbransjen i Oslo og Viken.

Da nyheten om ESAs tilsynssak kom, sa statssekretær Maria Schumacher Walberg (Ap) i arbeids og inkluderingsdepartementet at hun ble overrasket.

– Jeg syns det ikke er overraskende. Dette har vi advart mot i flere måneder nå, kontrer Høyres Molberg oppgitt.

– Dårlig politisk håndtverk

Det burde gått av en varsellampe da foreningen for små og mellomstore bedrifter (SMB Norge) klaget inn restriksjonene til Esa, mener hun.

– Det sier litt om hvordan dette berører små og mellomstore bedrifter i en tid hvor man mangler mye arbeidskraft, sier hun og fortsetter:

– Her har man forhastet seg og innført et regelverk for å vise politisk handlekraft uten å utrede det godt nok på forhånd. Det tenker jeg er dårlig politisk håndverk.

Overfor E24 skrev statssekretær Arbeiderparti-statssekretær Walberg at regjeringen mener innstrammingene ligger innenfor Norges handlingsrom i EØS-avtalen.

– Jeg konstater også at Esa ikke har brukt spesielt lang tid på å gå gjennom et meget grundig og omfattende svar fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet på en rekke spørsmål Esa har stilt, før denne beslutningen, skriver hun i en mail til avisen.