Dokumentlekkasjen Paradise Papers avslører hvordan multinasjonale amerikanske gigantselskaper som Apple og Nike flytter overskudd til et datterselskap i skatteparadis.

Mye av disse pengene blir værende i utlandet fordi en flytting til USA vil utløse høy skatt.

Nå vurderer USAs president Donald Trump å innføre en «skatteferie», et slags midlertidig amnesti for denne typen pengebinger, slik at pengene kan flyttes til USA til rabattert skatt.

Apple-sjefen ønsker seg skatteferie

Dette er en sentral del av Trumps skatteplan som kan bli vedtatt i løpet av vinteren. Trumps republikanske partifeller i parlamentet sendte i forrige uke over et forslag til skatteplan som blant annet innebærer 5 til 12 prosent skatt på hjemflyttede verdier.

– Vi gjemmer ikke bort penger på en eller annen karibisk øy, sa Apples konsernsjef Tim Cook i en senatshøring i 2013.

Dokumentlekkasjen, som Aftenposten har fått tilgang til via den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og International consortium of investigative journalists (ICIJ), viser riktignok at selskapet et drøyt år senere flyttet deler av virksomheten til skatteparadisøya Jersey i Den engelske kanal.

Trumps forslag om «skatteferie» har imidlertid fått støtte av Cook. Apple-sjefen sa til Bloomberg i sommer at han er positiv til å tilbakeføre og skattlegge penger «fra fortiden».

– Jeg har foreslått det. Årsaken er ikke det snevre synet på hva som er best for Apple. Det er hva som er bra for USA. Jeg ville satt det til en fornuftig prosentsats, og jeg ville gjort det obligatorisk, sa Cook.

Pengebinger anslått til 2,5 ganger Oljefondet

Tanken er at pengene da kan finansiere Apples egne prosjekter eller andre amerikanske selskaper, gi større avkastning til aksjonærer, eller, som Trump håper, at skatteinntektene kan brukes til å sjøsette nødvendige infrastrukturløft.

Nike, Apple, Facebook og flere andre amerikanske gigantselskaper sitter på 20.000 milliarder kroner i slike pengebinger i utenlandske datterselskaper.

Den samlede størrelsen er anslått til 2,5 ganger det norske Oljefondet, som er verdens største statlige fond. Apples pengebinge alene har nå vokst til drøyt 2000 milliarder kroner, ifølge selskapets rapportering fra forrige uke.

Apple og Nike opplyser at de følger alle lover og regler og betaler korrekt skatt i alle land de opererer i.

Kan virke mot sin hensikt

Noe lignende ble gjort av George W. Bush i 2004. Da fikk selskapene en midlertidig skattelettelse som gjorde det mulig å hente hjem penger med bare 5,25 prosent skatt, mot dagens 35 prosent. Over 2000 milliarder kroner ble tilbakeført.

Metoden er imidlertid kontroversiell, og det er stor uenighet om hvorvidt Bush-initiativet faktisk bidro til statskassen.

Edward Kleinbard, tidligere forretningsadvokat, nå professor i skatterett ved University of Southern California, tror et slikt amnesti vil virke som en oppfordring til å gire opp skatteplanleggingen ytterligere i påvente av flere amnestiordninger i årene fremover.

– I tillegg vil det fjerne presset for å få gjennomført genuine reformer, sier han til ICIJ.

– Amerikanske multinasjonale selskaper er klodens stormestere når det gjelder systematisk skatteunngåelse. Dette reduserer ikke bare USAs skatteinnkreving, men skatteinnkreving fra de fleste store økonomier i verden, sier han.