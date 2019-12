Hvordan ble DNB involvert i en korrupsjonsetterforskning med aktører i Namibia og Island?

Det hele startet i midten av november da islandske medier meldte om at selskapet Samherji skal ha brukt DNB til å overføre 640 millioner kroner til et skatteparadis.

Samherji er Islands største fiskeindustriselskap. Selskapet hadde en rekke datterselskaper på Kypros for å håndtere internasjonal virksomhet, blant annet i Namibia. Disse datterselskapene hadde kontoer i DNB.

Noe av overføringene ble brukt til å bestikke tjenestemenn i Namibia, ifølge nettavisen Stundin, som har samarbeidet med TV-dokumentarprogrammet Kveikur og den arabiske fjernsynskanalen Al Jazeera om saken. De har fra Wikileaks fått dokumenter som viser Samherjis bestikkelser og hvitvasking av penger gjennom skatteparadiser og Kypros.

Selskapet fisker blant annet hestemakrell utenfor Namibia, og deler av inntektene skal ha blitt brukt til å bestikke namibiske tjenestemenn for å sikre seg kvoter, ifølge de islandske mediene.

12. november ble 30.000 filer med blant annet e-poster, kontrakter og andre dokumenter om det islandske fiskeriselskapets virksomhet i Namibia lagt ut på nettstedet Wikileaks.

Skallselskap

Blant annet er mer enn 70 millioner dollar fra 2011 til 2018 overført via skallselskapet Cape Cod FS på Marshalløyene gjennom bankkontoer i DNB.

I 2018 stengte imidlertid DNB kontoene til skallselskapet etter at den amerikanske banken Bank of New York Mellon nektet å gjennomføre en transaksjon fra selskapet. Dette resulterte i en gransking av skallselskapet.

Da saken ble kjent i november, sa DNB til NTB at kontoene til skallselskapet ble avsluttet i fjor.

– DNB tar arbeidet mot korrupsjon og hvitvasking på stort alvor og har de siste årene forsterket vår innsats mot økonomisk kriminalitet kraftig, sa informasjonsdirektør Even Westerveld.

Økokrim på banen

To uker etter at TV-dokumentaren ble vist, innledet Økokrim etterforskning av DNB.

«Målet med etterforskningen er å finne ut hva som har skjedd, og om det er begått straffbare handlinger. Det er naturlig at vi samarbeider med myndighetene i andre land som arbeider med sakskomplekset. Vi er i en tidlig fase, og kommer ikke til å gi mer informasjon om etterforskningen nå», skriver fungerende Økokrim-sjef Hedvig Moe i en pressemelding.

Men det er ikke bare Norges største finanskonsern som er under etterforskning. Flere namibiske maktpersoner er i sitt hjemland siktet for hvitvasking og korrupsjon.

NRK melder fredag at det gikk penger direkte til den namibiske fiskeriministerens svigersønn fra en av DNB-kontoene. Han er en av flere menn som denne uken ble varetektsfengslet, siktet for korrupsjon.

Spor NRK har funnet i kontoutskrifter og bilag lekket av en varsler på innsiden av Samherji via Wikileaks, viser at minst 600.000 kroner skal ha blitt overført fra DNB-kontoer til fiskeriministerens svigersønn. Pengene gikk fra Samherji-selskapet Esja Seafood. Mottager var selskapet Fitty Entertainment, kontrollert av fiskeriministerens svigersønn.

Han har tidligere fortalt den islandske kringkasteren RUV at det ikke er noe mistenkelig ved alle de store overføringene til hans konsulentselskap.

DNB: Godt samarbeid med politiet

DNB sier til NRK at de ikke kan kommentere konkrete spørsmål om kunder eller transaksjoner. Tidligere har DNB vært tydelige på at de ikke har lov til å opplyse om forhold de selv har rapportert inn til Økokrim etter hvitvaskingsregelverket, eller avsløre detaljer om enkeltkunder.

Gorm Kallestad, NTB scanpix

– Vi samarbeider godt med politiet, som nå også etterforsker saken. Vi ønsker naturligvis å komme til bunns i hva som har skjedd for å lære, og vi har hele tiden sagt at vi ikke kan utelukke at DNBs systemer er misbrukt av kriminelle i denne saken, skriver informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB i en e-post til NRK.

Fiskerikonsernet Samherji sier til NRK at de tar alle mistanker mot selskapet veldig alvorlig.

– Vi kommuniserer med de etterforskende myndighetene, innleide granskere og andre interessenter på daglig basis. De skal få alle funn vi selv kommer opp med, sier Margrét Ólafsdóttir i Samherji.