Oljeservicegigant varsler jobbkutt for 21.000

Oljeserviceselskapet Schlumberger varslet fredag at det vil kutte 21.000 ansatte i staben etter et kvartalstap på 31 milliarder kroner.

Oljeserviceselskapet Schlumberger rapporterer om rekordunderskudd og kutt på en firedel av staben. Selskapet er hardt rammet av fallende oljepris og redusert energiforbruk som følge av koronautbruddet. Richard Drew/ AP/ NTB scanpix

NTB-AFP

Nå nettopp

Kuttet utgjør nesten en firedel av staben i det globale konsulentselskapet, som også har betydelig virksomhet i Norge og som inntil i fjor ble ledet av norske Pål Kibsgaard-Petersen. Fredag la imidlertid hans etterkommer Olivier Le Peuch fram et svært dårlig resultat, preget av markant fall i oljeprisen og lavere energibruk som følge av koronautbruddet.

– Dette har trolig vært det mest utfordrende kvartalet på flere tiår, sa Le Peuch og viste til at Schlumberger hadde et fall i inntekter på 28 prosent fra første til andre kvartal i år. Målt mot samme kvartal i fjor var omsetningen falt med 35 prosent, omtrent 50 milliarder kroner.

Schlumberger varsler videre at det vil påløpe kostnader på over 30 milliarder kroner i andre halvår og at nesten 10 milliarder av dette vil gå til sluttpakker for ansatte som må gå fra selskapet.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding